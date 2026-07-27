Twaalf kwaliteitsveulens in de eerste Trigon-veiling van 2026

De eerste collectie van Trigon Auctions 2026 nadert haar ontknoping. Aanstaande woensdag 29 juli sluit de online veiling met een zorgvuldig geselecteerde collectie van twaalf springgefokte kwaliteitsveulens.

Trigon Auctions is een samenwerking tussen VDL Stud, Stal Tops en Frederik de Backer. Dankzij de gezamenlijke kennis en jarenlange ervaring in de fokkerij en internationale springsport staat Trigon bekend om haar strenge selectieprocedure. Alleen veulens met een uitzonderlijke afstamming, een correct exterieur en veelbelovende sportkwaliteiten maken deel uit van de collectie.

Interessante mix

Ook dit jaar bestaat de selectie uit een interessante mix van nakomelingen van gevestigde tophengsten en veelbelovende jonge verervers, gecombineerd met sterke en bewezen merrielijnen. Daarmee biedt de collectie volop kansen voor fokkers en sportliefhebbers die willen investeren in de springpaarden van de toekomst.

Cornet Obolensky uit moederlijn Exelsior van de Noordheuvel

Enkele opvallende veulens uit de collectie zijn onder andere Charlie Chaplin AL, een zoon van Cornet Obolensky uit een Heartbreaker-merrie. Via zijn moeder is hij nauw verwant aan het internationale 1.60m-paard Olympic van de Noordheuvel, terwijl zijn moeder een volle zus is van de 1.55m-geklasseerde Exelsior van de Noordheuvel.

Charlie Chaplin AL (v. Cornet Obolensky). Foto: Trigon

Van ’t Roosakker

Ook Winx van de Stikelpleats springt in het oog. Deze zoon van Dominator 2000 Z is gefokt uit de bekende Lady D van ’t Roosakker, een dochter van de invloedrijke Electra van ’t Roosakker. Daarmee vertegenwoordigt hij één van de meest succesvolle sportfamilies van Europa.

Winx van de Stikelpleats (v. Dominator 2000 Z). Foto: Trigon

Grand Prix-genen

Een andere interessante aanbieding is Devine van het Keizershof, een zoon van Drummer 2000 Z – zelf een Trigon Alumni – uit een uitzonderlijke Grand Prix-presterende moederlijn.

Liefhebbers van schimmels mogen W.Casalcos niet missen. Deze aansprekende zoon van Casalco is nauw verwant aan het internationale 1.60m-paard Bull Run’s Risen en meerdere andere Grand Prix-paarden.

Devine van het Keizershof (v. Drummer 2000 Z). Foto: Trigon

Service en professionele begeleiding

Na de aankoop stopt de service niet. Trigon Auctions ondersteunt kopers desgewenst ook bij zaken als transport, verzekering en stalling, zodat het aankoopproces van begin tot eind professioneel wordt begeleid.

De online veiling sluit woensdag 29 juli vanaf 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich gratis en vrijblijvend registreren om mee te bieden op hun favoriete veulen.

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