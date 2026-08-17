Tweede editie Vink Horses Veulenveiling sluit vanavond met opvallend veulenaanbod

Na een succesvolle eerste editie maakt de Vink Horses Veulenveiling zich op voor een tweede veelbelovende editie. Veertien interessante veulens, waaronder zes aansprekende ponyveulens, komen onder de digitale hamer. De collectie biedt voor fokkers, sportliefhebbers en ponyfanaten volop kansen. De veiling sluit vanavond om 20.00 uur.

Vier veulens uit de eerste jaargang van de Pavo Cup voorselectie winnaar So You Can Dance. Opvallend bewegend merrie veulen met als moedersvader de weer recent wereld kampioen Glamourdale! En een aantal interessant gefokte veulens van So You Can Dance met als moeders vaders o.a. de top hengsten Don Schufro, Hotline en Goldberg.

Uit de eerste jaargang van Pavo Cup-voorselectie winnaar So You Can Dance zijn vier veulens in de collectie opgenomen. Zo komt zijn dochter Swarovski uit een dochter van Glamourdale, die afgelopen weekend met Charlotte Fry zijn Wereldtitels prolongeerde. Het merrieveulen Woolysion (So You Can Dance x Hotline) komt uit dezelfde moederlijn als NMK-merrie Unassion, die onder meer het internationale Lichte Tour-paard Primeval Brittsion bracht. Winona RM (So You Can Dance x Goldberg) komt uit een halfzus van de in Westfalen geprimeerde Rock Art van Reesink Horses.

Daarnaast zijn er onder andere twee veulens van Secret USB en een dochter van de Lichte Tour-hengst Merlot VDL in de collectie opgenomen.

Aparte ponyveulens van Top Gun

Tripper van de Vaderhoeve (v. Top Gun). Foto: Vink Horses Veulenveiling

Onder de zes ponyveulens scharen zich twee apart gekleurde nakomelingen van de hengst Top Gun, waaronder een uniek getekend appaloosa merrieveulen. In de collectie zien we ook nog twee prachtige dochters van de hengst A New Story, die in 2024 met veel overmacht de finale van het Dutch Pony Championship won.

Bekijk hier de collectie.