Tweemaal 26.000 euro in Belgian Youngsters Auction: ‘Veiling blijft groeien’

De vierde editie van de Belgian Youngsters Auction heeft wereldwijde verkopen opgeleverd. Het veilingconcept ‘vrijspringen en veilen’ werd online met veel interesse gevolgd, maar ook op Stal De Kriekelaar in het Belgische Meerdonk werden koopcontracten afgetekend. Duurst verkochte jonge springpaarden op zaterdagavond 16 maart waren Okidoki Sitte (El Barone 111 Z x Parco) en Charma Z (Check In x Diabeau van de Heffinck) voor 26.000 euro.

Luk Van Puymbroeck organiseert de Belgian Youngsters Auction samen met Valentijn De Bock en Daniel en Nicolas Boudrenghien. Uit zijn stal komt de voor 26.000 euro verkochte Charma Z, die op elke sprong uitblinkt in reflexen, techniek en lichaamsgebruik. Deze merrie uit de halfzus van de 1.60m Grand Prix-hengsten Action-Breaker en Quasimodo van de Molendreef gaat naar Frankrijk.

Okidoki Sitte

Uit de fokkerij van Boudrenghien komt de vierjarige Okidoki Sitte, die eveneens met veel kwaliteit, afdruk en bascule sprong. Hij werd voor 26.000 euro online verkocht naar Duitsland. Daarmee hebben ze een interessant springpaard in handen. Hij is gefokt uit de 1.50m springmerrie Riviera Sitte, die ook moeder is van de 1.60m Grand Prix-paarden Ustina Sitte en Button Sitte.

Viermaal 18.000 euro

Twee van de vier paarden die voor 18.000 euro werden verkocht gaan naar dezelfde stal in Amerika: Dario Z (Darco x Cornet Obolensky) uit een 1.60m Grand Prix-merrie en Quebeck d’Elsendam Z (Quabri de l’Isle x By Cera d’Ick) uit de stam van Quaprice Bois Margot. Er werd verder verkocht naar Egypte, Spanje (2), België en Nederland.

Potentie aanwezig

“Een veiling met jonge springpaarden is niet te vergelijken met een veulenveiling, maar na vanavond blijven we gemotiveerd om door te doen”, vertelt Luk Van Puymbroeck. “We hebben elf van de zeventien paarden verkocht en we zijn ervan overtuigd dat deze veiling alleen maar groeit. De potentie is er. We denken dat de kopers ook tevreden zijn, want we hebben zeer goede jonge paarden aangeboden, waarvan al veel bekend is. Ze komen niet alleen uit goede families, ze kunnen bovengemiddeld goed tot zeer goed springen en zijn rondom gekeurd.”

Alle veilingprijzen

Bron: Persbericht