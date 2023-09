Uitmuntendheid in kwaliteit, ervaring & exclusiviteit in Tops International Auction

De Tops International Auction zal voor het eerst haar deuren openen op 30 september 2023 om een exclusieve collectie van hoge kwaliteit sportpaarden, gericht op het allerhoogste niveau, te presenteren aan haar internationale klantenkring.

Tientallen jaren ervaring en toewijding aan kwaliteit waren de sleutelelementen voor het creëren van deze unieke sportpaardenveiling die zijn gelijke niet kent. De bruisende sfeer tijdens de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy (28 september – 1 oktober) bij Longines Tops International Arena zal voor u de perfecte gelegenheid zijn om een uitzonderlijk jong paard uit onze eigen selectie te bemachtigen.

Getalenteerde paarden

Onze collectie bestaat uit getalenteerde paarden die uitblinken in de belangrijkste ingrediënten die beloven dat deze topkwaliteit springpaarden garant staan voor een succesvolle toekomst. Hun atletisch vermogen, springvermogen, kwaliteit en reflexen zijn allemaal zien tijdens de veiling, die paarden bevat die geselecteerd zijn door Stal Tops en die ook geselecteerd zijn na de finale van de première van de prestigieuze WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy.

Meer informatie: WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy

Veilingpaarden in wedstrijdverband zien

De paarden zijn twee dagen voor de veiling te zien tijdens de wedstrijden van het evenement bij Longines Tops International Arena. Het evenement dat toepasselijk leidt tot een avond vol magie tijdens de Tops International Auction.

Een schat aan verborgen juweeltjes, bekende sportpaarden en toekomstige sterren, de Tops International Auction is trots om vandaag reeds twee toekomstige kampioenen te onthullen.

Ontdek de Collectie

Tipje van de sluier: paarden beschikbaar tijdens de exclusieve Tops International Auction.

Een echt verborgen juweel – Rolensky MVNZ

2015 | 170cm | Cornet Obolensky x Cassini I

Heel zelden verschijnt er een paard op de radar dat niemand ooit eerder heeft gezien. Een verborgen juweel, een schatkist, een pot goud aan het einde van de regenboog. Rolensky MVNZ werd gevonden in Nieuw-Zeeland en er was nooit enige twijfel dat deze ruwe diamant ergens anders terecht zou komen dan bij de Tops International Auction.

Deze 8-jarige hengst van de grote Cornet Obolensky arriveerde in juni in Europa en heeft tot nu toe alleen maar goede resultaten behaald. Soepel, elastisch en licht, hij heeft alle versnellingen om te groeien naar 5* Grand Prix niveau.

De verbazingwekkende Marco Monet

2016 | 170cm | Irco Marco x Camaro M

Marco Monet is een 7-jarige ruin met een indrukwekkend palmares in zijn leeftijdsklasse dit seizoen. Naast zijn sterke reeks resultaten die zijn uitzonderlijke kwaliteit onderstrepen, is zijn rijdbaarheid en comfort ongeëvenaard. Hij is een absoluut droompaard om te rijden en koppelt rijplezier met een eenvoudig bit aan een verbazingwekkende achterbeentechniek. Marco Monet is een paard dat in de grote rubrieken te zien gaat zijn en we kijken ernaar uit om hem op onze televisieschermen te zien.

Ontdek de volledige collectie en registreer uw interesse in deelname.