Uitzonderlijk gefokte springveulens voor sport en fokkerij

Elite Veulenveiling Borculo staat al jaren garant voor interessant gefokte veulens uit exclusieve sportlijnen. Selecteur Henk van den Broek vertelt: “We hebben daarbij gefocust op atletische, elektrische veulens met veel balans.” Dus ben je op zoek naar een top merrieveulen om je fokkerij mee te versterken? Of juist een exclusieve kandidaat voor de hengstenopfok? Je perfecte match vind je hier! Het bieden is vandaag open gegaan en de veiling loop woensdag 24 augustus online af.

2022 markeert ook het jaar van een nieuwe selectiecommissie springen. Henk van den Broek en Jos Swinkels hebben de teugels overgenomen en presenteren nu een ijzersterke springcollectie met 32 veulens. Henk van den Broek is een paardenman pur sang en vergaarde zijn bekendheid en expertise als springruiter, trainer en als lid van de KWPN-hengstenkeuringscommissie. “We zijn ontzettend blij met deze collectie! Het is belangrijk dat de veulens goed gefokt zijn, maar we hebben ook veel aandacht geschonken aan het feit of ze zelf ook atletisch en elektrisch zijn. Balans in de galoppade is daarbij stond daarbij ook hoog in het vaandel. Het papier is momenteel helemaal hot, maar functionele sportmodellen zijn essentieel voor het welk doel je een veulen ook aankoopt.”

Henk wordt bijgestaan door Jos Swinkels, die zelf ook nieuw bloed vertegenwoordigt niet alleen middels zijn leeftijd, maar ook met zijn moderne visie op de fokkerij. Jos heeft een passie voor bloedlijnen en zet die kennis maar wat graag in voor Borculo. “Het is superleuk om samen met Henk op zoek te mogen gaan naar de beste veulens van Nederland. Van tevoren doen wij ons huiswerk en bestuderen we de papieren om vervolgens gericht op pad te gaan. Een goede moederlijn met veel sport is natuurlijk belangrijk. Als een veulen ons vervolgens helemaal aanstaat en dus over een correct model beschikt en goed kan bewegen, dan voldoet hij wat ons betreft aan de criteria.”

Neusje van de zalm

Wie op zoek is naar een interessant merrieveulen met oog op de fokkerij, is bij Borculo eveneens aan het juiste adres. “De huidige tendens is dat het moeilijker is om aan merrieveulens te komen, want de meeste fokkers proberen deze merries te behouden. Gelukkig mogen we bij Borculo rekenen op een groot netwerk met niet alleen kopers, maar ook fokkers die ons het neusje van de zalm hebben aangeboden”, vertelt Henk van den Broek. Jos valt bij: “Als je vanuit het fokkerij perspectief naar de merrieveulens kijkt, is het vooral belangrijk dat er een zorgvuldig opgebouwde stam achter zit, waar generatie op generatie goede sportpaarden uit komen.” Als hoogtepunten noemt het duo onder meer Caramelle v/d Nachtegaal Z (v.Conthargos): “Wij hebben een voorliefde voor de Holsteinse fokkerij en zij is een nazaat van Holsteiner stam 890 en is bovendien gefokt uit de moederlijn van Berlin.”

Henk en Jos noemen daarbij ook Echo Lima Z (v.Echo van ’t Spieveld). “Sommige veulens hebben simpelweg het gouden draadje en dit is er zo eentje. Echo van ‘t Spieveld brengt ontzettend goede springpaarden en de derde merrie in de lijn van dit veulen sprong 1.60m met Gerco Schröder. De moeder is daarbij een nazaat van Cassini I, een hengst die wij heel graag in de pedigree zien aangezien hij garant staat voor meewerkende paarden.”

Een veulen die in de voetsporen van haar moeder hoopt te treden is Sominka (v.Denzel van ’t Meulenhof). “Zij stamt af van de Minka stam, een typisch Nederlandse lijn. Vader Denzel van ’t Meulenhof is aan een opmars bezig in de fokkerij en heeft met de goedgekeurde hengst Nixon van ’t Meulenhof al een bijzondere vaandeldrager. Sominka is bovendien gefokt uit een topscorende merrie die onder meer 90 punten voor reflexen behaalde en haar pedigree bevat bovendien louter klinkende namen op rij”, looft Jos. “We hebben bovendien drie bovengemiddelde merrieveulens van de hengst Aganix du Seigneur en deze hengst geeft iedere keer een beter springpaard. Deze drie merrieveulens beschikken allemaal over een mooi model en goede bewegingen.”

Populair

Henk en Jos gingen op pad in de hoop om van enkele specifieke hengsten een nakomeling te vinden. “Mylord Carthago was er bijvoorbeeld eentje, deze hengst drukt duidelijk zijn stempel op de huidige sport. We hebben bovendien ook twee veulens van de Nederlands Kampioen Highway TN, een veulen van de zeer populaire Balou du Reventon en twee van Carambole, de voormalig tophengst van Willem Greve die bekend staat een fijn sportpaard te geven. Eldorado vd Zeshoek heeft zich ontpopt tot stempelhengst en van hem hebben we Securus Eickenrode kunnen selecteren, hij is gefokt uit een Vingino-merrie die 85 punten voor springen verdiende. Grandorado TN staat op dit moment natuurlijk ook in de spotlight en van deze hengst veilen we Samoerai TS, de volle broer van Blom Cup-winnaar Magnifique TS.”

Hengstpotentie

“Er zijn meerdere hengstveulens die interessant zijn voor diegene op zoek naar een kandidaat voor de hengstenopfok”, begint Henk van den Broek. “De United Touch-zoon Unforgetable Z is bijvoorbeeld een heel compleet veulen. Conthargos-nakomeling Wargos d’Eclipse is bovendien al nauw verwant aan de goedgekeurde hengst Triomphe de Muze. En dan hebben we natuurlijk ook iets heel speciaals in Creatyon van HH, de zoon van Corydon van T&L en Dywis HH, deze Toulon-merrie maakt onder Maikel van der Vleuten furore in de 1.55m Grand Prix.”

Exclusief bloed

Want exclusiviteit is ook ruim aanwezig in deze collectie. Jos vertelt: “We hebben onder meer twee veulens van Epleaser van ’t Heike en deze gewilde hengst lijkt een nieuwe vererver te worden. Hij brengt aan de lopende band goede springpaarden, maar er zijn dit jaar niet veel veulens van hem geboren dus je zult niet zomaar een nakomeling in andere veilingen tegenkomen.” Henk voegt toe: “Het is natuurlijk ook heel bijzonder om een veulen van Cento te hebben in de collectie, dit hengstveulen is bovendien gefokt uit een 1.45m merrie van Baloubet du Rouet die zelf ook teruggaat op de lijn van Baloubet du Rouet.”

Nog zo’n veel gezochte topvererver is Diamant de Semilly. “Deauville de Loi gaat terug op Andiamo Semilly en combineert dus twee leden van de fokkerij van Haras de Semilly. We hebben ook nog eens twee nakomelingen van Carthago, één daarvan is Silento, hij komt uit de halfzus van de hengst Cristallo I. De Clarimo-zoon Clynn van HH gaat terug op het bekende internationale springpaard Gitania I van Marcus Ehning, zo’n veulen kom je ook niet elke dag tegen,” concluderen Henk en Jos.

Advies op maat

