Unieke kansen: Online veulenveiling met de toekomstige springkampioenen

De nieuwste online veulencollectie van Paardenveilingonline staat online. Ze hebben weer een top collectie weten te verzamelen met interessante bloedlijnen. Deze veiling biedt een uitzonderlijke collectie van 6 embryo's, 38 veulens en 1 handgemaakt ijzeren paard. De veulens en embryo’s zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en potentie in de springsport. De veiling sluit komende zaterdag om 20:00 uur en registratie is volledig gratis.

Paardenveilingonline staat bekend om het aanbieden van hoge kwaliteit voor een realistische prijs. Voor ieder wat wils in deze collectie veelbelovende springgefokte veulens met uitstekende bloedlijnen en talent—de kampioenen van de toekomst zitten hier zeker tussen.

1. Bont toekomsttalent van GP-winnaar Comthago VDL

Urus – Comthago x Sanyo – Bekijk video

Urus – Comthago x Sanyo

Deze blikvanger combineert het springtalent van zijn vader met de kleur van zijn moeder Double Active. Urus is een zoon van de tienjarige Holsteiner hengst Comthago VDL, waarmee Hessel Hoekstra een fantastisch 1.60m-debuut maakte dit jaar.

2. Moeder geklasseerd op internationaal 1.35m-niveau

Diederik Z – Drummer 2000 TN Z x Carthino Z – Bekijk video

Diederik Z – Drummer 2000 TN Z x Carthino Z

Diederik Z komt uit de eerste jaargang van de beloftevolle vierjarige hengst Drummer 2000 TN. Deze volle broer van de sterk in opkomst zijnde vererver Don’t Touch Tiji Hero, die zelf op 1.45m-niveau presteerde, en halfbroer van de 1.60m-hengst Akarad Hero Z werd bij het KWPN goedgekeurd met 83,5 punten.

3. Moeder Dame Blanche 1.50m grootmoeder Noor 1.60m

Amy-Lee vd Keienlegger Z – Akarad Hero Z x Clinton – Bekijk video



Amy-Lee vd Keienlegger Z – Akarad Hero Z x Clinton

Dit merrieveulen is een grote belofte. Haar moeder Dame Blanche klasseerde zich op internationaal 1.50m-niveau met Carry Huis in ‘t Veld en trad daarmee in de voetsporen van grootmoeder Noor, die met dezelfde amazone op het allerhoogste niveau presteerde.

4. Opvolger van Leone Jei en Ilex VP. Stam van Santa Maria, Duke en Cuba Libre

Unesse – Baltic VDL x Zento – Bekijk video

Unesse – Baltic VDL x Zento

Op de Olympische Spelen van Parijs bewees Baltic VDL zijn waarde als vader van twee deelnemers: meervoudig Rolex Grand Prix-winnaar Leone Jei en de zilveren teammedaillewinnaar Ilex VP.

5. Atletische Akarad Hero Z uit sportstam

Auke’s Hero Z – Akarad Hero Z x Corland – Bekijk video

Auke’s Hero Z – Akarad Hero Z x Corland

Vader Akarad Hero Z heeft zich in de sport bewezen met Pieter Clemens op internationaal 1.60m-niveau. Net als zijn halfbroers, de 1.45m-geklasseerde Don’t Touch Tiji Hero en toptalent Drummer 2000 TN, timmert Akarad Hero Z als vererver stevig aan de weg.

6. Gefokt uit halfzus van Bolero 111 en Karamel de Mauretus Z

Papasito de Nespola – Pegase van ’t Ruytershof x Vagebond de la Pomme – Bekijk video

Papasito de Nespola – Pegase van ’t Ruytershof x Vagebond de la Pomme

Moeder Vienna de Mauretus Z is een jonge halfzus van de internationaal 1.50/1.55m-geklasseerde Karamel de Mauretus Z, één van de toekomstpaarden van Michael Whitaker, en Bolero 111 (v.Chatman) van Darragh Kenny.

Wildcard: Prachtig, handgemaakt ijzeren paard

Handgemaakt, ijzeren springpaard

Ontdek dit prachtige, handgemaakte, ijzeren springpaard door de wereldberoemde hoefsmid alias kunstenaar Aart Bloem uit Pesse. Een uniek meesterwerk dat elk erf en elke hoeve verrijkt, met oog voor detail gesmeed door een ware vakman. Dit kunstwerk straalt kracht en elegantie uit en is perfect als stijlvol decoratiestuk of een bijzonder cadeau.

Bekijk de volledige collectie en plaats uw bod

De volledige collectie bevat maar liefst 38 beloftevolle veulens, 1 wildcard en 6 interessante embryo’s. Ga vandaag nog naar de website van Paardenveilingonline en bekijk direct alle video’s en maak uw keuze. U kunt na gratis registratie direct uw bod plaatsen, de veiling sluit aankomende zaterdag vanaf 20:00 uur Nederlandse tijd. Zorgt u dat u de hoogste bieder bent?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met het team van Paardenveilingonline.com. Zij staan klaar om u te helpen uw volgende topper in de paardensport te vinden!