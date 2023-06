Unieke samenwerking brengt Elite Veulenveuling Borculo en Royal Polo at the Palace samen op nieuw locatie

Twee toonaangevende organisaties bundelen hun krachten om een geweldig evenement neer te zetten in september. De Elite Veulenveiling Borculo en Royal Polo at the Palace halen op 15, 16 en 17 september de beste veulens én polocombinaties naar een prachtige locatie: Paleis Soestdijk.

De Elite Veulenveiling wordt gehouden op 15 september. De prestigieuze Pearlcard Cup van Royal Polo wordt op zaterdag en zondag gespeeld. Rondom de evenementen wordt een luxury fair georganiseerd, waarbij prominente merken aanwezig zijn.

Unieke samenwerking

Elite Veulenveiling Borculo en Royal Polo at the Palace hebben meer gemeen dan alleen hun passie voor paarden. Beide organisaties streven naar het organiseren van hoogstaande evenementen op het allerhoogste niveau. Deze unieke samenwerking biedt talloze mogelijkheden om elkaar te versterken en bezoekers te trakteren op een adembenemend driedaags evenement.

Next-level evenement

Albert Hakkers, namens Royal Polo at the Palace, zegt enthousiast: “Hoewel we verschillende disciplines binnen de paardensport vertegenwoordigen, hebben we één gemeenschappelijk doel: een next-level evenement creëren waar bezoekers versteld van zullen staan. We streven allebei naar het allerbeste en we kijken ernaar uit om deze werelden met elkaar te laten samensmelten.”

Verwachtingen overtreffen

Annelou de Man van Elite Veulenveiling Borculo voegt toe: “Met paarden, of in dit geval veulens, als onze gezamenlijke passie, gaan we een fantastisch evenement neerzetten. We wilden iets unieks organiseren, iets wat onze fokkers en klanten nog niet eerder hebben meegemaakt. Dankzij de samenwerking met Royal Polo at the Palace en Paleis Soestdijk gaan we niet alleen aan deze verwachtingen voldoen, maar zelfs overtreffen!”

Pearlcard Cup

Een van de hoogtepunten van het evenement is de Pearlcard Cup, een prestigieuze trofee waar vier internationale teams om zullen strijden. Deze teams spelen een spannend 3 tegen 3 polospel met een handicap van 4-6. Het officiële polo-reglement zal van toepassing zijn, inclusief scheidsrechters en een Engels sprekende wedstrijdspeaker.

Stichting Royal Polo at the Palace is gericht op het ondersteunen van goede doelen, met een speciale focus op kinderen. Daarom wordt op Paleis Soestdijk een benefietgala georganiseerd tijdens het evenement. Dit jaar staat Make-A-Wish Nederland centraal tijdens deze bijzondere avond.

Het beste van Nederlandse bodem

Al jaren staat Veulenveiling Borculo bekend als een van de meest vooraanstaande veulenveilingen van Nederland. De veulens van Borculo vinden wereldwijd hun weg naar de (top)sport. Elite Veulenveiling Borculo heeft al vele internationale sportpaarden en goedgekeurde dekhengsten voortgebracht. Bij Elite Veulenveiling vind je de beste veulens van Nederlandse bodem.

Tickets en meer

De veulenveiling is op vrijdag vrij toegankelijk. Wil je de veiling bijwonen vanaf het exclusieve terras aan de baan? VIP-tickets voor de Elite Veulenveiling kosten 140 euro excl. BTW en zijn begin juli beschikbaar.

Voor een exclusieve ervaring op zowel vrijdag als zaterdag kunnen bezoekers kiezen voor het combinatieticket. Met dit ticket krijgen gasten toegang tot beide evenementen voor de speciale prijs van 200 euro excl. BTW. Geniet van adembenemende polosport en een spannende veiling van de beste veulens. Bovendien krijgen alle bezoekers van deze unieke evenementen de kans om de Pearlcard Luxury Fair te bezoeken, die op hetzelfde terrein plaatsvindt.

Ben je op zoek naar een nog uitgebreider arrangement tijdens het Royal Polo weekend of de VIP Gala Night? Bezoek dan de website van Royal Polo. Hier vind je meer informatie over de verschillende beschikbare arrangementen.

Benieuwd naar de veulencollectie van Elite Veulenveiling Borculo? Deze wordt half augustus bekendgemaakt en is hier te vinden.