Van aankoop tot WK-ticket: Rapido veilingtopper bij Youhorse.auction

Van aankoop via Youhorse.auction naar een WK-ticket én opnieuw de veilingring in. Rapido (Nixon van ’t Meulenhof x Mr. Blue) gaf de editie op dinsdag 1 september een bijzonder sportief tintje. De vijfjarige wildcard van de September Auction groeide uit tot veilingtopper en werd voor 60.000 euro verkocht naar Mexico.

Ellen Liem Door

De vijfjarige ruin Rapido werd in februari 2026 via Youhorse.auction aangekocht door een investeerder en vervolgens succesvol verder opgeleid en uitgebracht in de sport. Dankzij een knappe vijfde plaats op de KWPN kampioenschappen verdiende hij onlangs een ticket voor het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken, dat later deze maand op het programma staat.

Van wildcard naar veilingtopper

Op het laatste moment kreeg Rapido als wildcard een plek in de veiling van Youhorse.auction. Een beslissing die goed uitpakte: Rapido groeide uit tot het meest gewilde paard van de September Auction. Vanuit verschillende hoeken werd meegestreden om de vijfjarige ruin, waarna de winnende bieding uiteindelijk uit Mexico kwam. De kersverse eigenaren mogen zich naast hun nieuwste aanwinst ook verheugen op een trip naar Lanaken.

Cirkel rond

“Dit zijn voor ons de verhalen die een veiling extra mooi maken”, reageert organisator Mario Everse. “Een paard wordt bij ons gekocht, de eigenaar heeft er maandenlang plezier en sportief succes mee, behaalt zelfs een WK-ticket en kiest er vervolgens voor om hem via Youhorse.auction te verkopen. Dat Rapido nu een nieuwe internationale toekomst in Mexico tegemoet gaat, maakt de cirkel mooi rond.”

Internationale bestemmingen

Rapido was niet het enige paard dat dinsdagavond de aandacht opeiste. De zesjarige ruin Hocus Pocus van Overis (Hickstead x Celano) vertrekt naar de Verenigde Staten, terwijl de zevenjarige ruin Deauville du Maillet Z (Dominator 2000 Z x Presley Boy) werd vastgelegd door Mexicaanse kopers en naar dezelfde stal als Rapido verhuist. De vijfjarige merrie Georgia GP Z (George Z x Glock’s London) vervolgt haar weg in Duitsland.

Ook voor de jonge beloftes kwam de belangstelling van ver over de grens. De vierjarige ruin Salud SVU (Tangelo vd Zuuthoeve x Diarado) blijft in Nederland, de vijfjarige merrie Via Roma (Pegase van ’t Ruytershof x Kashmir van Schuttershof) vertrekt naar Estland en de evenoude Charlie Z (Chacfly PS x Calido I) gaat een toekomst in Turkije tegemoet.

22 landen

De September Auction kende een brede internationale spreiding. In totaal werden de paarden verkocht naar 22 verschillende landen. Naast de vertrouwde Europese en Amerikaanse bestemmingen wist Youhorse.auction deze editie ook kopers uit onder meer India en Egypte te bereiken.

Volledige collectie

Nieuwe talenten gezocht

Terwijl Rapido zich mag gaan voorbereiden op het WK in Lanaken, gaat voor het team van Youhorse.auction de zoektocht naar de volgende talenten alweer verder. Op dinsdag 6 oktober staat de volgende veiling gepland en op maandag 14 en dinsdag 15 september vinden daarvoor de video- en selectiedagen plaats.

“We zoeken opnieuw interessante losspringers, net zadelmakke paarden en parcours- en wedstrijdpaarden, maar ook veulens en fokmerries. We selecteren onder andere op karakter, gezondheid en kwaliteit. Wie zo’n paard, veulen of fokmerrie op stal heeft, is van harte welkom op onze selectiedagen en kan zich aanmelden via de website. Rapido bewijst hoe mooi zo’n verhaal zich kan ontwikkelen. We zijn benieuwd welke paarden ons deze keer gaan verrassen”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht