Van bewegingstalenten tot Spaanse invloeden, deze collectie heeft alles

De nieuwste collectie van Global Dressage Auction kan met recht een sensationele genoemd worden. Stuk voor stuk uitzonderlijk veelbelovende veulens die als je niet oplet, direct je hart stelen. Excellente bewegingen, superknap, uit ijzersterke moederlijnen en gezond. Dat is in een notendop de eerste veulencollectie van dit jaar, met daarin zelfs Spaanse invloeden. De collectie staat online, het bieden start op donderdag 20 juli en de veiling sluit op zondag 23 juli.

Het Duitse supertalent Total McPrada is één van de vele favorieten. Elke pas is raak bij dit indrukwekkende hengstveulen. De zoon van Total McLaren (v.Glock’s Toto Jr) overtuigd met zijn bewegingen en houding. Waardoor hij een belofte is voor de sport en gezien zijn interessante invloedrijke moederlijn, ook in de fokkerij een grote toekomst voor zich heeft.

Van Total McLaren naar McLaren

Van Total McLaren gaan we naar de Morricone-zoon McLaren. Tamoras KH behoort tot de opvallende nafok van McLaren en maakt indruk met zijn opvallend voorkomen. Jovian is vanaf zijn eerste optreden onder het zadel een fenomeen en veroverde de harten van dressuurliefhebbers op het WK Jonge Dressuurpaarden. Deze tweevoudig Wereldkampioen scoorde afgelopen week boven de 80% in de Kür op Muziek in Aken. Dat van een appelboom geen peren vallen laat hij zien middels zijn zoon Testkees DDL. Dit excellente veulen heeft ook nog eens de volle zus van het Grand Prix-paard Santo DDL als grootmoeder en zijn moeder is de halfzus van twee Lichte Tour-paarden.

Tamoras KH (McLaren x Indian Rock): dit opvallend bewegende hengstveulen komt uit een Grand Prix-rijke moederlijn

Volle broer Mister Maserati

Glock’s Toto Jr is de hofleverancier van deze veilingcollectie. Met maar liefst één dochter en drie zonen is het Totilasbloed sterk vertegenwoordigd. Zo komt Trustfallana T uit de Lichte Tour-merrie Delana T, Toto Jazz Dancer D komt uit de CK-kampioensmerrie Forina (v.Jazz), Tsaar B is de volle broer van de KWPN-goedgekeurde Mister Maserati én een kleinzoon van de succesvolle Grand Prix-merrie Reine B. Mister Maserati is het toekomsttalent van Diederik van Silfhout. De vierde Toto Jr-nazaat uit deze collectie is Touch of Toto, hij komt uit de ZZ-Zwaar-merrie Soliste (v.Sorento).

Tsaar B (Glock’s Toto Jr x Jazz) is de volle broer van de KWPN-hengst Mister Maserati en een kleinzoon van de Grand Prix-merrie Reine B

Spaanse power

Daarnaast voeren twee veulens aan moederszijde ook het waardevolle bloed van Glock’s Toto Jr, waarbij er één wel heel speciaal is. Zijn naam verraad het al, Toreador Grootenhout beschikt over Spaanse invloeden. Zijn vader is de onbetwiste PRE-Wereldkampioen Poeta de Susaeta. Spaanse power gecombineerd met de souplesse van Totilas-bloed in één!

Trots

Selecteur Koos Poppelaars kan niet anders dan meer dan tevreden zijn met de geselecteerde veulens: “Ik ben best wel trots op deze collectie”, klinkt het bescheiden. “We hebben echt een stel hele fijne veulens met extra bewegingen kunnen selecteren voor onze kopers. Daarbij wil ik ook de fokkers van de veulens bedanken voor het vertrouwen dat zij in onze veiling hebben, want zonder deze mensen kunnen wij geen veiling organiseren.” Opvallend is dat enkele inbrengers al vanaf het eerste uur zijn verbonden aan Global Dressage Auction, die in juli haar achtste veiling organiseert.

Collectie online

De collectie staat online, het bieden start op donderdag 20 juli en de veiling sluit op zondag 23 juli. U vindt op de veilingwebsite het veterinaire rapport, foto’s en de video van ieder veulen. Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met Koos Poppelaars: 06 52 46 64 47. Vergeet u niet te registreren als bieder, hiermee blijft u tevens op de hoogte van het laatste nieuws.



