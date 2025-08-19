Van Olst Sales: 26.000 euro voor Ilegro x Valverde

Ellen Liem
Van Olst Sales: 26.000 euro voor Ilegro x Valverde featured image
Vesuvius (Ilegro x Valverde)
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling ‘The Foal Edition’ van Van Olst Horses bracht Vesuvius (Ilegro x Valverde) met afstand het meeste geld op. Deze zoon van Lichte Tour-hengst Ilegro, die onlangs op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden onder Charlotte Fry brons won bij de zevenjarigen, werd afgeslagen voor 26.000 euro en gaat naar Amerika.

