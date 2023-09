Van Olst Sales Online, The Foal Edition, part 2

Sinds afgelopen vrijdag kan er geboden worden op de veulens in de Van Olst Sales Online veiling. In deze veiling komen achttien veulens onder de hamer die zoals gewoonlijk afstammen van de succesvolle Van Olst hengsten. Topaanvoerder in deze veiling is de tweevoudig wereldkampioen Kjento, die enkele opvallende veulens in deze collectie heeft.