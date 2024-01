Vanavond: Flanders Embryo Auction met ongeboren veulens uit 1.60m GP merries

Team Flanders Foal Auction maakt zich op voor de zevende embryoveiling in de Arabische Emiraten. Vanavond om 17.00 uur start de veiling op VIP van de prachtige CSI4* Al Shira’aa Horse Show in Al Ain. De 25 embryo’s worden allemaal binnen vijf maanden geboren en zullen veelbelovend zijn, gezien hun pedigrees.

“Begin vorig jaar veilden we in Abu Dhabi en dat was een groot succes. Vaste klanten en nieuwe kopers ter plekke en online waren zeer gemotiveerd om iets vast te leggen en ze zijn blij met de veulens die afgelopen jaar geboren werden. We kijken uit naar vanavond, we zijn hier met open armen ontvangen en er is al veel interesse getoond”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Goed om te weten:

De embryo’s stammen af van veertien verschillende vaders. Chacco Blue en Emerald van ’t Ruytershof worden elk door vijf nakomelingen vertegenwoordigd. Van Ermitage Kalone, Cardento en Comme il Faut zijn er twee embryo’s bij.

Meer feitjes:

6 embryo’s komen uit een 1.60m Grand Prix merrie

6 embryo’s hebben een grootmoeder die 1.60m Grand Prix sprong

7 embryo’s hebben een moeder die al een 1.60m Grand Prix paard bracht

​23 embryo’s hebben een grootmoeder die 1 of meerdere 1.60m Grand Prix paarden bracht, de overige 2 embryo’s hebben een grootmoeder die een 1.50m Grand Prix paard bracht

Wat zijn de highlights?

“Het is altijd moeilijk om highlights te noemen, want het zijn er zoveel. We hebben bijvoorbeeld twee embryo’s uit Grand Prix-merries die in de Emiraten bekend zijn: Een Conthargos uit Baloucenta die dit jaar de wereldbekerfinale in Omaha heeft gelopen met Moufi Owaida Al Karbi, en een Comme il Faut uit Indiana van Klapscheut, die met Tina Lund tweede werd in de CSI2* Grote Prijs van Abu Dhabi”, vertelt Gerald Lenaerts.

De Conthargos x Baloubet du Rouet komt uit de 1.60m Grand Prix-merrie Baloucenta (foto) die afgelopen jaar de wereldbekerfinale in Omaha heeft gelopen met Moufi Owaida Al Karbi

“We verwachten ook veel van de Ermitage Kalone uit Calleryama, één van de beste Casall-dochters die er zijn. Ze won in 2022 met Gilles Thomas de Nations Cup finale in Barcelona. Ook heel interessant is de Cardento x Bamako de Muze, moeder Cacacha Van Het Schaeck sprong 1.55m GP, grootmoeder 1.60m en Cacacha bracht al het 1.65m GP paard Like A Diamond vh Schaeck. Heel veel sport dus en dat geldt voor de hele collectie. Het gaat een mooi veulenseizoen worden voor degenen die toeslaan tijdens deze embryoveiling. Wie koopt, mag zich straks ook fokker noemen.”

De Cardento x Bamako de Muze komt uit 1.55m GP merrie Cacacha Van Het Schaeck (foto), een dochter van Fortis Fortuna (1.60m GP) en moeder van 1.65m GP paard Like A Diamond vh Schaeck.

Programma

De veiling zaterdag 13 januari begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. Clipmyhorse.tv zorgt voor de livestreaming. Registreer je hier om online mee te kunnen bieden.

Collectie: www.flandersfoalauction.be