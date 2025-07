Vanavond sluit deel 1 van zomerse Youhorse.auction

Het kwik stijgt vandaag naar tropische waarden in Nederland. Door het zomerse weer, maar bij Youhorse.auction ook wel vanwege de spanning rondom de afsluiting van de eerste 50 lots van de July Summer Edition.



De diversiteit is enorm deze collectie.

Van concourspaarden, zadelmakke jonge talenten, fokmerries en veulens, vrijspringers tot dressuurpaarden en pony’s… Vanavond 1 juli en morgenavond woensdag 2 juli is er voor iedereen iets bij: voor de liefhebber, fokker én professional. De referenties spreken ook voor zich.

Enthousiaste berichten

“Wekelijks krijgen we enthousiaste berichten binnen met foto’s en video’s van verkochte paarden die het goed doen in de sport”, vertelt Mario Everse. “Tot nu toe staan de prijzen opvallend laag ten opzichte van de kwaliteit. Of het koopjes blijven weten we natuurlijk niet, maar vanavond wordt er wel verkocht en er zitten veel goede paarden blij.

De eerste paarden worden om 20.30 uur afgeslagen in groepjes van 5.

Bekijk de collectie en bied mee via www.youhorse.auction

Waarom kopen via Youhorse.auction?

✅ Klinisch én röntgenologisch gekeurd: Rapporten direct beschikbaar

✅ Eerlijke vergelijking: Alle paarden springen dezelfde lijntjes op vreemd terrein

✅ Professioneel geselecteerd op karakter, gezondheid en aanleg

✅ Online bieden vanuit je (strand)stoel: Veilig en eenvoudig

✅ Topservice via WhatsApp, e-mail of telefoon tot aan de afslag

✅ Begeleiding bij transport, stalling of weidegang via ons betrouwbare netwerk

✅ Internationaal bereik én bewezen succes. Kijk naar de referenties.

De driejarige Candy Blue vh Rupelhof Z (Colorit Z) is niet de grootste, maar springt wel met zeer veel kwaliteit en potentie.

De vierjarige Vienna (Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero) is een halfzus van drie 1.40-1.45m springpaarden. Een paard voor de toekomst.

De vierjarige Raylano (Classico TN x Caretino) is een halfzus van de KWPN goedgekeurde hengst Pacorro TN (Grandorado TN)