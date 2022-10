Vanavond The Youngsters Auction: driejarige toptalenten in live veiling

De zesde editie van The Youngsters Auction vindt vanavond plaats op Waaij Stud in Eemnes; 23 driejarige toptalenten komen onder de veilinghamer van Louis De Cleene. Beloftevolle springpaarden uit vooraanstaande moederlijnen worden vanavond om 17.30 uur live gepresenteerd en vervolgens om 20.00 uur geveild. Zowel live als online bieden is mogelijk.

De VIP-loge van The Youngsters Auction is inmiddels volledig volgeboekt, maar er is daarnaast vrije toegang voor publiek. De veilingpaarden worden allemaal live gepresenteerd, zodat geïnteresseerden een extra goede indruk kunnen krijgen. Daarnaast is ook het veterinaire team van Dierenkliniek Wolvega aanwezig om alle vragen te beantwoorden omtrent de veterinaire bevindingen van de veilingpaarden.

Interessante bloedlijnen

De collectie van The Youngsters Auction bestaat voor deze editie louter uit driejarige paarden. Nakomelingen van tophengsten als Aganix du Seigneur, Baltic VDL, Carthago, Baloubet du Rouet, Carrera VDL, Cabrio van de Heffinck, Colman, Chacoon Blue en Eldorado van de Zeshoek TN komen onder de veilinghamer. Daarbij zijn de beste moederlijnen vertegenwoordigd; zo is er een rechtstreekse dochter van Grand Prix-merrie Atlete van ’t Heike, een nichtje van Zerlin M, een merrie uit de lijn van Zelote VDL, een broertje van Grand Prix-winnaar Joviaal ES, et cetera.

Programma

Dinsdag 11 oktober 2022

17.30u: Presentatie Driejarigen Springen

19.00u: VIP diner

20.00u: Start veiling

Livestream: ClipMyHorse.TV

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Bekijk de collectie op www.theyoungsters-auction.com

Online bieden via https://auction.theyoungsters-auction.com/live

Registreer u als online bieder op https://auction.theyoungsters-auction.com/register