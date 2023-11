Vaste klanten dragen Flanders Embryo Auction in Italië

De Flanders Embryo Auction op het Italiaanse chateau & relais Il Borro trok wereldwijde aandacht en sloot op zaterdagavond 18 november af met mooie verkopen. De gemiddelde prijs viel lager uit dan vorig jaar, geheel naar verwachting. “De markt is realistischer geworden”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “Maar qua prijs/kwaliteit is er goed verkocht. Dit gaan tevreden klanten zijn.”

Na ontvangst in de wijnkelders van Il Borro trok het internationale gezelschap naar het prachtige Amphitheather, waar de veiling voor de tweede keer plaatsvond. Opnieuw kreeg het team van Flanders Foal Auction bevestigd hoe belangrijk het is om op locatie te veilen, want het merendeel werd – net als in Dublin eerder dit jaar – ter plekke verkocht. Slechts twee embryo’s vielen in handen van online bieders.

Het meeste spektakel zat in de tweede helft van de veiling. Een aanwezige Belgische klant, die eerder al interessante ‘Flanders’ merrieveulens vastlegde, kocht het embryo van Catoki uit de 1.70m Grand Prix-merrie Gancia de Muze (Malito de Reve) voor 52.000 euro. Een loyale klant uit de Emiraten kocht vier embryo’s, waaronder de Diamant de Semilly uit Azuela de Muze (Heartbreaker) voor 40.000 euro en de Ermitage Kalone uit de halfzus van Balou du Reventon voor 36.000 euro. Tot slot werd de Balou du Reventon uit de 1.60m Grand Prix winnares Askaria afgeslagen voor 62.000 euro.

“Er zijn echt goede prijzen betaald, maar hetgeen we hebben voorspeld is wel uitgekomen. De hype en de extreem hoge prijzen zijn misschien wel verleden tijd en iedereen wordt wat realistischer, zowel de fokkers als de kopers. De exclusiviteit door het grote aantal embryo’s dat gemaakt wordt en de hoeveelheid aan veilingen, is wel verdwenen. Toch zijn we ervan overtuigd dat er markt blijft voor zulke interessant gefokte embryo’s, want uit deze groep

gaan zeer goede springpaarden komen. We voelen ons ook vereerd dat er zoveel vaste klanten naar Il Borro kwamen en hier kochten”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Franse klanten kochten ter plekke de Heartbreaker uit Spruce Meadows winnares Candy voor 32.000 euro, verder waren er ook verkopen naar Monaco, Mexico, Ierland, Zwitserland en natuurlijk Italië. De goedkoopste embryo’s gingen voor 14.000 euro en dat vond veilingmeester Louis De Cleene zo interessant dat hij de Emerald x Mylord Carthago uit de stam van Ben Maher’s Cella voor dit geld aan zichzelf verkocht.

Bron: Persbericht Wendy Scholten