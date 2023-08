VDL Online Breeders Market is terug!

De eerste collectie veulens van 2023 staat online! De VDL online market is in het verleden zeer succesvol geweest en het geeft fokker en koper een kans om met elkaar in contact te komen en een veulen te kunnen (ver)kopen.

Veulens die afstammen van bewezen hengsten zoals Arezzo, Zirocco Blue en Carrera, maar ook van jonge opkomende hengsten zoals o.a. Night Life, New Pleasure, Chopano VA, Zinelord, Landino, Sambucci de Muze en Maximus.

Expertise

“Door zelf te selecteren op correctheid en gezondheid kunnen onze klanten en kopers rekenen op onze expertise, die mensen wereldwijd al meer dan 50 jaar kennen. Anderzijds genieten onze fokkers van het netwerk wat wij in vijf decennia hebben opgebouwd” zegt Wiepke van de Lageweg.

Niet per opbod

De verkoop gebeurt niet per opbod. De klant brengt een bod uit, dat wij weer communiceren met de fokker. Aan hem/haar is de keuze om wel of niet te verkopen of een tegenbod uit te brengen. Een uitgebracht bod is 24 uur bindend, wat de Online Breeders Market dynamisch maakt voor zowel koper als verkoper. Er wordt geen commissie gerekend over de verkoopprijs wat ervoor zorgt dat het een unieke kans biedt om een talentvol veulen aan te schaffen en te investeren in de toekomst. Met een breed aanbod aan veulens van onze eigen hengsten, variërend van interessante jonge hengsten tot aan de succesvolle bewezen hengsten is er voor ieders wat wils.

Informatie

Alle veulens zijn gecheckt door ons en de dierenarts, waarvan de rapporten online te bekijken zijn. Voor alle informatie, registratie als koper, koopvoorwaarden en details over veulens verwijzen wij u graag door naar onze website. Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft.

[email protected]

+31(0)582519473

Registreer, bied en wij nemen contact met je op om het bod te accepteren of komen met een tegenbod!