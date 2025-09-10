Veiling Dronten: 40.000 euro voor Grandorado-ruin, Dijkman koopt Mindset-dochter

Op Veiling Dronten dinsdagavond bij Hippisch Centrum Flevodrome leverden vijf springpaarden 30.000 euro en meer op. Veilingtopper was Pandorado (Grandorado TN x Lancelot) die 40.000 euro opbracht. Deze vijfjarige ruin gaat naar een jeugdamazone in Groot-Brittannië samen met de voor 30.000 euro afgeslagen merrie Rathianula-N (Tangelo van de Zuuthoeve x Kannan).

“Het was een mooie avond met een volle bak en goede sfeer waarbij de paarden over het algemeen goed zijn verkocht”, vertelt Henk Frederiks over de veiling waarbij negen paarden hun weg vonden naar het buitenland.

Mindset ES-dochter naar Berber Dijkman

Het tweede geld werd betaald voor Rovyra (Mindset ES x Cabachon). Om deze vierjarige merrie streden Berber Dijkman en een internationale vijfsterrenruiter. Berber Dijkman won de strijd voor 39.000 euro. “Het is mooi dat een van onze ruiters zo enthousiast is dat ze zo’n paard echt wil hebben”, aldus Frederiks die samen met Thom Siemerink de collectie heeft samengesteld.

35.000 en 30.000 euro

De vijfjarige merrie Passanoble DMH (Emerald van’t Ruytershof x Mr Blue) gaat voor 35.000 euro naar Portugal. Bij twee paarden viel de hamer bij 30.000 euro: de eerder genoemde Rathianula-N en de vijfjarige ruin Pomme d’Amour (Dakar VDL x Eldorado van de Zeshoek).

Driejarigen

Ook de groep driejarigen ging vlot van de hand. “Er wordt goed betaald voor echte hoge kwaliteit.” Topper was de elitemerrie Sotage (Denzel van’t Meulenhof x Verdi) die al een EPTM liep met 80 punten en 18.500 euro opbracht.

Gemiddelden

Gemiddeld brachten de acht verkochte driejarigen 11.800 euro op. De tien vierjarigen gingen gemiddeld voor 22.100 van de hand en de zeven vijfjarigen gemiddeld voor 24.000 euro. “Het was een heel goede veiling. Ik hoop dat we dit met deze sfeer zo kunnen doortrekken naar vrijdag als de veulens verkocht gaan worden in de veiling.”

Volledige collectie

Bron: Horses.nl / persbericht