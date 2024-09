Veiling Dronten: 66.000 euro voor Chin Chin’s Erbe x Chico’s Boy

Bij Veiling Dronten kwamen vanavond 19 sportpaarden, in de leeftijd van drie tot en met zes jaar, onder de hamer. Bij twee paarden viel de hamer bij 50.000 of meer waarbij Chinchinaty (Chin Chin’s Erbe x Chico’s Boy) de veilingtopper was. Deze zesjarige ruin werd afgeslagen voor 66.000 euro.