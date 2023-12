Veiling HK Mecklenburg: Drie springhengsten naar Nederland verkocht

De hengstenkeuring van Mecklenburg werd vanavond afgesloten met de veiling van de hengsten. Daarin leverde de Reservekampioen van de dressuurhengsten, een nakomeling van Vivaldos x Dancier veruit het het meeste geld op. Hij werd afgeslagen voor 127.000 euro en kwam voor dat geld in handen van Duitse kopers. Voor Nederland komen er drie springhengsten deze kant op.

Vanuit Nederland was er een bieding van 125.000 euro voor de veilingtopper van de avond, maar dat bleek net te weinig. Vader Vivaldos heeft in 2019 zijn 14-daagse test in Adelheidsdorf succesvol afgerond en heeft ondertussen al op meerdere toernooien van zichzelf laten horen. Uit de Pille-moederlijn komen ook talloze zeer succesvolle paarden.

Van de 34 geveilde hengsten komen echter wel drie andere hengsten naar Nederland.

Forlee x Lagranno

Onder deze hengsten bevond zich de niet goedgekeurde nakomeling van Forlee x Lagranno. Deze hengst komt uit een echte sportstam, want zijn moeder is zelf succesvol op 1.50m niveau. Ook heeft zij meerdere nakomelingen die succesvol zijn op 1.40m niveau. Daarnaast was grootmoeder Rogranna P 1.50m geklasseerd. Voor 16.500 euro werd deze hengst verkocht.

Twee goedgekeurde hengsten naar Nederland

De goedgekeurde hengst Dimento MW (Diamant de Semilly x Stakkato) is ook één van de nieuwe aanwinsten voor Nederland. Uit zijn moeder komt de gekeurde Cornato MW (v.Cornet Obolensky). In de tweede en derde generatie volgen paarden die internationaal succesvol zijn tot 1.60m niveau. Vader Diamant de Semilly voert momenteel de WBFSH-ranking van de meest succesvolle springverervers aan en sprong zelf op 1.60m niveau. De koper kocht deze hengst voor 19.000 euro.

De derde hengst die in handen is gekomen van een Nederlandse koper, voor 29.500 euro, is de goedgekeurde nakomeling van Chacfly PS x Quintender. Zijn moeder is een volle zus van Noche de Ronda, die onder McLain Ward succesvol is op 1.65m niveau. Vader Chacfly PS staat voor krachtige springnakomelingen en boekte successen in het 1.45m springen.

Twee hengsten voor meer dan 60.000 euro

Het tweede geld in deze veiling was voor de Premiehengst Dijk (De Niro Gold x Abendtanz). Hij blijft voor 69.000 euro behouden voor Duitsland. De grootmoeder bracht onder meer Fortissimo (v.Le Tot de Semilly) ter wereld, die tot aan PSG succesvol was. Vader De Niro Gold heeft zich bewezen op Grand Prix niveau en heeft al meerdere gekeurde zonen voortgebracht.

60.000 euro was er voor de tweede Reservekampioen bij het springen. De nakomeling van Condoctro x Cola Zero vertrekt naar Frankrijk. Deze jonge hengst had bij de keuring van 2022 al een goedgekeurde halfbroer. De grootmoeder bracht talloze internationale topspringpaarden die succesvol zijn tot en met CSI 5* niveau.

Alle veilingprijzen

Bron: Horses.nl