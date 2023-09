Veiling Schockstrand: Casallco levert veilingtopper, Contino-veulen naar Nederland

Op de online veulenveiling van Paul Schockemöhle Andreas Helgstrand was het springgefokte veulen Cambridge (Casallco x Balou du Rouet) het meest in trek. Dit hengstveulen blijft voor 14.500 euro in Duitsland. Duurste veulen in de dressuurrichting was een veulen van Escanto PS (v. Escamillo).