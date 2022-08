Vertrouwen zorgt voor succes bij Paardenveilingonline

Zaterdagavond liep alweer de vijfde Paardenveilingonline veiling van dit jaar af. De gevarieerde collectie bestond uit 34 kwaliteitsvol gefokte springveulens met daarnaast nog zeven exclusieve embryo’s. De belangstelling voor de veiling was enorm, zowel uit het binnen- als buitenland. De twee veilingtoppers zijn verkocht naar een zeer gewaardeerde klant uit Amerika en een springruiter uit Mexico.

De veilingtopper was het merrieveulen Aurora Borelias DCK Z. Dit merrieveulen werd na een spannend biedduel tussen Amerika en Denemarken afgeslagen op het fraaie bedrag van maar liefst 29.000 euro en komt in handen van de Amerikaanse koper. Voor het vaderschap van dit aansprekende veulen tekent de hengst Air Jordan Alpha Z, de kloon van de Grand Prix sport- en fokhengst Air Jordan Z, die met Daniel Deusser successen boekte. De oudste nakomelingen van Air Jordan Alpha Z staan op achtjarige leeftijd aan het begin van een internationale sportloopbaan. De sportgenen zijn in dit veulen verankerd tot meerdere generaties terug.

Beloftevolle kleindochter van GP-merrie Elien

Het tweede geld werd betaald voor de beloftevolle kleindochter van Grand Prix-merrie Elien, Sexplosion (v. Chacco-Blue). Voor een zeer fraai bedrag van 25.000 euro is zij verkocht naar de een Mexicaanse ruiter. Moeder Icelien W is een dochter van de onder Katharina Offel op 1.60m-niveau geklasseerde merrie Elien, die eerder in combinatie met Comme il faut al de met Willem Greve internationaal 1.40m-geklasseerde Karelien W (IBOP 90,5) leverde. Ook bracht Elien de goed geteste, Kathelien W (v. Cornet Obolensky, IBOP 84) waarmee Katherina Offel al internationale jonge paardenproeven won.

Wederom USA

Het duurste embryo werd afgeslagen door de virtuele hamer op 21.000 euro en vertrekt ook naar de USA. Het betreft het ingeplante embryo van de top sport- en fokhengst Chacco-Blue en komt uit de Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi. Sterrehof’s Ushi presteerde jarenlang in Grand Prix’s en Nations Cups met Julia Houtzager-Kayser en is een kleindochter van de Grand Prix-merrie Narcotique de Muze II, waarmee Eric Lamaze op het hoogste niveau sprong. Zij is onder meer moeder van de Grand Prix-paarden Boyante de Muze, Sea Coast Ferly, Giovani de la Pomme en Querlybet Hero.

Enorm dankbaar voor het vertrouwen

Het team van Paardenveilingonline is enthousiast over het verloop van de vijfde veiling van dit jaar. “Het was weer een fraaie collectie met kwaliteitsvolle veulens en beloftevolle embryo’s. Net als bij iedere veiling, hadden we ook nu weer voor iedere type koper hele fijne veulens in de collectie. Iedere veiling blijven we nog steeds weer groeien en we zijn naast ons gehele team, de fokkers en de bieders enorm dankbaar dat zij keer op keer de weg naar ons weten te vinden en vertrouwen hebben in ons platform. De gemiddelde prijs lag dit keer op iets meer dan 9.000 euro en 90% van de collectie is verkocht, iets waar we heel tevreden mee zijn. Iedereen gefeliciteerd met dit mooie resultaat en op naar de volgende veiling.”

De volgende veiling is van 28 september t/m 1 oktober 2022.

