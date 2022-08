Veulens van Pavo Cup- en Wereldkampioenen in KWPN Online Veulenveiling

De derde collectie van de KWPN Online Veulenveiling staat online. Op deze collectie bestaande uit 12 spring- en 26 dressuurveulens kan van 12 tot en met 15 augustus geboden worden. Maar liefst vier veulens stammen af van de Pavo Cup-kampioen My Blue Hors Santiano en ook de kersverse GP-Special Wereldkampioen Glamourdale heeft een nakomeling in deze beloftevolle collectie.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er acht edities van de KWPN Online Veulenveiling op de kalender, waarvan nu de derde aan de beurt is.

Kampioenshengsten

Deze derde collectie bestaat uit 26 dressuurveulens, die afstammend zijn van zowel opvallende vaders als uit bewezen moederlijnen afkomstig zijn. Onder Renate van Uytert liep de spectaculaire My Blue Hors Santiano afgelopen week overtuigend naar de overwinning in de Pavo Cup voor vijfjarigen en nu presenteert hij vier goed bewegende veulens in deze veiling. Zo gaat Sir Santiano in de moederlijn terug op de stam van wijlen René Franssen, en is daarmee verwant aan onder meer het internationale Grand Prix-paard Vradin (v.Gribaldi). Uit diezelfde bewezen moederlijn komt ook Santano (v.Mister Diamond). Ook van de Pavo Cup-kampioen van 2021, Las Vegas (v.Ferdeaux), komt een nakomeling in deze veiling. Sterke moederlijnen zijn eveneens vertegenwoordigd binnen deze collectie. Zo leverde de moeder van het Vivino-hengstveulen De Jus al het Lichte Tour-paard Gaia Omie (v.Charmeur) en twee ZZ-Zwaar dressuurpaarden. De Mamorkus-zoon Samorkus is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Rubens (v.Rubinstein I) van Nicole Smith en het Zware Tour-paard Van Krack STH (v.Krack C). In dezelfde week waarin Glamourdale met Charlotte Fry de gouden medaille behaalde in de Grand Prix Special op de WEG in Herning kan er geboden worden op zijn zoon Sunnydale in de KWPN Online Veulenveiling. Ook de Wereldkampioen jonge paarden van 2021, Kjento (v.Negro), heeft een interessante nazaat in deze collectie. Deze Sjelinda komt namelijk uit dezelfde moeder als het internationale Grand Prix-paard Dujelinda M (v.Westpoint) van Tegan Kossowicz.

Senna Mae (v. For Ferrero). Foto: KWPN

Santano (v. Mister Diamond). Foto: KWPN

Springveulens

De liefhebbers van springveulens hebben eveneens echt wat te zoeken binnen deze collectie. Zo beschikt de Verdi-zoon Salvation B over een bewezen bloedsopbouw en is hij gefokt uit een 1.35m-springende volle zus van het internationale 1.60m-paard Herriot (v.Aram) van Tanja Torgilsman. Uit een halfzus van de KWPN-erkende Grand Prix-hengst Zerlin M (v.Berlin) komt het La Costa ES-hengstveulen Spyke, en het Etoulon VDL-hengstveulen Scaramouche Magic RB komt uit de directe lijn van het Grand Prix-paard HBC Dancing Queen (v.Corland) van Julia Kayser. Uit de stam van de hengsten Emir R, Odermus R en Mermus R komt het Douglas-hengstveulen So Douglas en uit de familie van het Grand Prix-paard Portofino (v.Habsburg) is het merrieveulen Saristrichta (v.Mees van de Watermolen) gefokt.

Saristrichta (v. Mees van de Watermolen). Foto: KWPN

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 12 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 15 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.