Veulenveiling Dronten: 13.000 euro voor One to Remember x Toto Jr.

Bij Veulenveiling Dronten vrijdagavond in Dronten leverden vier veulens 10.000 euro of meer op. Veilingtopper werd het hengstveulen Touch of Class. Deze zoon van de bij het KWPN aangewezen One to Remember (v. Secret) uit een moeder van Glock's Toto Jr. werd afgeslagen voor 13.000 euro.