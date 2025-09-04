Veulenveiling Midden-Nederland: 26.000 euro voor Obsession Taonga-zoon

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Veulenveiling Midden-Nederland: 26.000 euro voor Obsession Taonga-zoon featured image
Voltax Texel (v. Obsession Taonga). Foto: Veulenveiling Midden-Nederland
Door Savannah Pieters

Uit de fokkerij van Wim van der Linde zijn al meerdere veilingtoppers voortgekomen en ook gisteren op de Veulenveiling Midden-Nederland was het weer raak. Het hengstveulen Voltax Texel (Obsession Taonga x Desperados FRH) gaat met een bod van 26.000 euro de boeken in als het duurst verkochte veulen van de veiling. Hij blijft voor dat bedrag in Nederland. Een zoon van Pavo Cup-winnares McMary bracht met 22.000 euro het tweede geld op.

