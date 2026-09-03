Veulenveiling Midden-Nederland: 48.000 euro voor McLaren x Dream Boy

Ellen Liem
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Veulenveiling Midden-Nederland: 48.000 euro voor McLaren x Dream Boy featured image
Woodstock M (McLaren x Dream Boy). Foto: Veulenveiling Midden-Nederland
Door Ellen Liem

Op de 24e editie van Veulenveiling Midden-Nederland kwam dinsdag in Lunteren een collectie van 59 veulens onder de hamer. Absolute veilingtopper was Woodstock M (McLaren x Dream Boy). Voor dit hengstveulen viel de hamer bij een bedrag van 48.000 euro.


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