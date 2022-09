Veulenveiling Midden-Nederland: Fries veilingtopper, Bloomberg levert duurste dressuurveulen

Een mooie collectie veulens, een uitverkochte VIP en een groot aantal paardenliefhebbers in het publiek. Alle ingrediënten waren woensdagavond aanwezig bij de 20e editie van de Veulenveiling Midden-Nederland op de locatie van De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Veilingtoppers zijn het Friese hengstveulen Taco fan de Groenesteegh (v. Auwert) en het dressuurgefokte merrieveulen Sisy BR (v. Bloomberg).

Met een enorm aantal online bieders en een volle VIP-tribune waren de verwachtingen hoog gespannen. Sisy BR werd de veilingtopper bij de rijpaardveulens. Voor 26.000 euro kwam zij in Deense handen. Net als Sisy BR liep ook Simon W.V. (v. Jazz) mee op de NVK en die kwaliteit is het koperspubliek niet ontgaan. Voor 24.000 euro vertrekt hij naar zijn nieuwe eigenaar. Shakira Marein E (v. For Romance) deed ook goede zaken en liet de hamer vallen op 18.000 euro.

Emerald levert duurste springveulen

Het eerste veulen wat de baan betrad, Special Edition Texel (v. Glamourdale), werd gelijk voor een mooie prijs van 17.000 euro verkocht. De hamer van veilingmeester Johan Wilmink viel op dat bedrag ook voor Suzy Marein E (v. Florida) en Elias Grandia (v. Emerald van ‘t Ruytershof), die daarmee ook het duurste springveulen is. Voor Silvano (v. Highway TN) stopte de teller op 12.000 euro.

Friese veulens

Het succes van de bij Veulenveiling Midden-Nederland geveilde Friese veulens is niet onopgemerkt gebleven. De friezen waren goed in trek en absolute topper werd Taco fan de Groenesteegh (v. Auwert 514) die voor 38.000 euro werd afgeslagen. De andere Friese veulens komen allen uit rond de 19.000 euro. Hoewel een groot gedeelte van de geveilde veulens in Nederland blijft, vertrekken er ook een aantal veulens naar landen als Polen, Ierland, Denemarken, Duitsland en Amerika.

4.300 euro voor goede doel

Voor het goede doel werden er twee items geveild voor het Prinses Maxima Centrum. Een schilderij en een appel en peer op sokkel werden voor mooie prijzen verkocht. Daarmee zal het volledige bedrag van 4.300 euro gedoneerd worden.

Fokkers in het zonnetje

Vaste prik op Veulenveiling Midden-Nederland is ook het huldigen van fokkers van bewezen oud veilingpaarden. De fokkers van Farzana G (v. Ampère), Knight Rider (v. Uphill) en Chaplin (v. Verdi) werden in het zonnetje gezet en ontvingen een fraaie foto van hun fokproduct en een mooie bos bloemen.

Boven verwachting

Voorzitter Joop van Wessel blikt terug op een geslaagde 20e editie “We hebben een hele goede veiling gehad, waarbij er echt hoge bedragen werden neergelegd grote groep veulens. Vanuit de hele wereld is meegeboden en meegekeken. De prijzen gingen boven verwachting en dat geeft toch een extra boost aan deze jubileumeditie.”

Gemiddeld ruim 10.000 euro

De gemiddelde prijs kwam uit op 10.268 euro.

Bron: Persbericht