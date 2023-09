Veulenveiling Prinsjesdag: 37.000 euro voor merrieveulen van Extreme US

Bij Veulenveiling Prinsjesdag vandaag in Ermelo leverde verrichtingskampioen en Pavo Cup-winnaar Extreme US de veilingtopper. Het door Henk van Enckevort uit Sint-Oedenrode gefokte merrieveulen Trigger-Time (Extreme US x Grand Galaxy Win T) werd afgeslagen voor 37.000 euro en blijft voor dat geld in Nederland.

Ook het tweede geld werd betaald voor een dressuurgefokt veulen: Toptoto E (O’Toto van de Wimphof x Charmeur). Dit hengstveulen leverde 35.000 euro op.

Duurste springgefokte veulen

Het duurste springgefokte veulen was Can’t stand the Rain S Z (Carthago x For Pleasure). Voor dit merrieveulen liepen de biedingen op tot 27.000 euro. Daarachter in de veilingstatistiek weer een dressuurveulen: Troubadour A (For Romance I x Wynton). Dit hengstveulen blijft voor 25.000 euro in Nederland.

Twee keer 23.000 euro

Bij twee veulens viel de hamer bij 23.000 euro. Dat zijn het hengstveulen Trendwatcher Texel (Extreme US x Glock’s Toto Jr) en hengstveulen Tom Cruise Texel (Hermes x Negro). Ook Extra Panama W (Emerald van ‘t Ruytershof x Echo van ’t Spieveld) tikte de 20.000 euro aan. Dit hengstveulen ging voor exact 20.000 euro in nieuwe handen over.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl