Veulenveiling Prinsjesdag overtreft zichzelf met indrukwekkende collectie

Op de traditionele derde dinsdag van september is Veulenveiling Prinsjesdag present met een exclusieve collectie spring- en dressuurveulens. Een totaal van 66 veulens komen op dinsdag 19 september onder de veilinghamer van Koen Olaerts op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Een collectie overlopend van beloftevolle genen, zowel in de spring- als de dressuurrichting.

Een Emerald-merrieveulen uit de zus van Uricas van de Kattevennen, een Eldorado van de Zeshoek-dochter uit de volle zus van Erenice Horta, een kleindochter van Valentina van ‘t Heike, een Mylord Carthago-zoon uit een kleindochter van wereldkampioen Liscalgot; het zijn slechts enkele voorbeelden van de bijzondere collectie springveulens samengesteld door Bob Janssens en Willem van Hoof. Ook de dressuurcommissie, bestaande uit Cas van der Oord en Lauw van Vliet, hebben goed hun best gedaan en een excellente groep veulens vastgelegd. De Texel-fokkerij, de lijn van Charites, de directe familie van Bretton Woods, nauwverwant aan Grand Prix-merrie Sisther de Jeu, de sterke moederlijn van Kairos – we vinden het allemaal terug in de dressuurcollectie.

Trix GS – Imposante dochter van Blue Hors Freelance uit prestatie moederlijn

Traditiegetrouw vindt Veulenveiling Prinsjesdag live plaats op het Nationaal Hippisch Centrum en worden genodigden geheel verzorgd op de exclusieve VIP-loge. Gasten zijn ook meer dan welkom op de vrije tribune en daarnaast zijn er nog VIP-tafels beschikbaar, neem daarvoor contact op via de website. https://www.prinsjesdag.eu/nl/vip-plaatsen/

Prinsjesdag-voorzitter Arjan van der Waaij kijkt al uit naar dinsdag 19 september. “We staan voor de volle honderd procent achter deze mooie collectie veulens en hebben het volste vertrouwen dat ook ons koperspubliek deze selectie kan waarden. We zijn zeer verheugd dat de fokkers ons weer hun beste materiaal hebben toevertrouwd. Veulenveiling Prinsjesdag belooft een prachtige dag te worden waar gasten vanuit heel Europa en daarbuiten worden ontvangen en kunnen genieten van de unieke sfeer. En dan hopelijk met een veelbelovend veulen huiswaarts kunnen keren!”

Dinsdag 19 september 2023

13.00 uur – Aankomst veulens

15.30 uur – Stallen open voor bezichtiging

16.30 uur – Openingsborrel

17.00 uur – Aanvang veiling

Bekijk de volledige collectie via: https://www.prinsjesdag.eu/nl/veulenveiling-prinsjesdag/

Reserveer hier uw VIP-kaarten: https://www.prinsjesdag.eu/nl/vip-plaatsen/

Registreer om online te bieden: https://online.prinsjesdag.eu/register