Veulenveiling Prinsjesdag: Secret x Glamourdale absolute veilingtopper

Ellen Liem
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Veulenveiling Prinsjesdag: Secret x Glamourdale absolute veilingtopper featured image
Walt Disney J (Secret x Glamourdale). Foto: Veulenveiling Prinsjesdag
Door Ellen Liem

Bij Veulenveiling Prinsjesdag, zaterdag bij De Droomhoeve in Grootebroek, kwam een collectie van 38 dressuurveulens onder de hamer. Twaalf daarvan brachten 10.000 euro en meer op met als absolute veilingtopper Walt Disney J (Secret x Glamourdale). Dit hengstveulen wisselde voor 36.000 euro van eigenaar.


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