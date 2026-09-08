Veulenveiling Prinsjesdag: Secret x Glamourdale absolute veilingtopper

hengstveulen 24.000 in was euro Womorkus J.D. afgeslagen op. II Op (V-Power zij 20.000 Sezuan), plaats merrieveulen Ritme Wonderful de x (Souverain Indian Rock). bracht voor euro. staat x veilingstatistiek Dit werd Het tweede de duurste

euro Twee 15.000 keer

veulens twee x op 15.000 (Glamourdale II de RS2). en Texel Franklin) Williams euro: tot merrieveulen het C x liepen (McLaren biedingen Wonderlady het hengstveulen Voor Jameson

werd hengstveulen euro x Wiseman Texel (Dutch x Dream S het (Obsession Everdale) 14.000 betaald Taonga Waldemar hengstveulen euro. en het Voor 13.000 Secret) vd Watermolen voor

https://www.youtube.com/watch?v=KrHDo_44h3A

https://www.youtube.com/watch?v=eaQ6kkUxwJ8

https://www.youtube.com/watch?v=BIYV5hNhWcU

collectie Volledige

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