Veulenveiling Prinsjesdag: Secret x Glamourdale absolute veilingtopper

Bij Veulenveiling Prinsjesdag, zaterdag bij De Droomhoeve in Grootebroek, kwam een collectie van 38 dressuurveulens onder de hamer. Twaalf daarvan brachten 10.000 euro en meer op met als absolute veilingtopper Walt Disney J (Secret x Glamourdale). Dit hengstveulen wisselde voor 36.000 euro van eigenaar.
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https://www.youtube.com/watch?v=KrHDo_44h3A
https://www.youtube.com/watch?v=eaQ6kkUxwJ8
https://www.youtube.com/watch?v=BIYV5hNhWcU
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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