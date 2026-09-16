Veulenveiling Prinsjesdag: United Touch S x Toulon absolute veilingtopper

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Veulenveiling Prinsjesdag: United Touch S x Toulon absolute veilingtopper featured image
Usha Jewel Key Z (v. United Touch S). Foto: Veulenveiling Prinsjesdag
Door Ellen Liem

In Ermelo kwam dinsdagavond de springcollectie van Veulenveiling Prinsjesdag onder de hamer. Van de 43 veulens brachten er twintig 10.000 euro en meer op met als absolute veilingtopper Usha Jewel Key Z (United Touch S x Toulon). Dit merrieveulen wisselde voor 30.000 euro van eigenaar.


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