Veulenveiling Prinsjesdag: United Touch S x Toulon absolute veilingtopper

In Ermelo kwam dinsdagavond de springcollectie van Veulenveiling Prinsjesdag onder de hamer. Van de 43 veulens brachten er twintig 10.000 euro en meer op met als absolute veilingtopper Usha Jewel Key Z (United Touch S x Toulon). Dit merrieveulen wisselde voor 30.000 euro van eigenaar.
bracht Whiskey de tweede in Hij du VT hengst 18.000 die x ‘t op. Op Roosakker), plaats (Aganix de de was. veilingstatistiek Seigneur staat euro duurste van Kassander
keer 16.000 twee en keer Twee euro 17.000
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en euro 14.000 15.000
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https://www.youtube.com/watch?v=kG92Two6K5U
https://www.youtube.com/watch?v=Z9zp1NPMzek
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Bron: Horses.nl
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