Vier veulens boven €20.000 en 100% verkocht!

De derde editie van de Trigon Auctions veulen is Woensdagavond afgelopen. Deze collectie veulens was weer indrukwekkend met 4 veulens verkocht boven de €20,000. De veiling topper was Comona Kattenheye Donkhoeve Z. Dit merrieveulen van Comme Il Faut en een Heartbreaker moeder, van de bekende stam van het Olympische paard Don Juan van Jessica Springsteen bracht €28,000 op, geboden door een Zwitser.