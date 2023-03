Vierjarige Don VHP-dochter met 180.000 euro veilingtopper Holsteiner voorjaarsveiling

De vierjarige Marlene (Don VHP z x Calido) werd gisteravond de absolute veilingtopper op de Holsteiner voorjaarsveiling. De collectie, geselecteerd door veilingmeester Felix Flinzer, was goed in trek bij de buitenlandse kopers. In een verhit biedduel was het uiteindelijk Sebastian Rohde die voor Amerikaanse kopers de Don VHP-dochter voor 180.000 euro veilig stelde.