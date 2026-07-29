Vitaliszoon en -kleinzoon duurste veulens bij DSP, twee veulens naar Nederland

Ellen Liem
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Vitaliszoon en -kleinzoon duurste veulens bij DSP, twee veulens naar Nederland featured image
Vanjour (v. Vitalis). Foto: DSP
Door Ellen Liem

Op de elite veulenveiling van het DSP in Darmstadt kwam een grote collectie van 85 veulens onder de hamer. Twee daarvan behaalden de grens van 30.000 euro: een zoon van Vitalis en een kleinzoon van Vitalis. Duurste van deze twee was Vanjour (Vitalis x Bonjour). Dit hengstveulen werd voor 30.500 euro gekocht door Gestüt Pramwaldhof van Astrid Neumayer.

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