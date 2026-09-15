Vivaldi-bloed in trek: Nederlander koopt duurste hengst, in NL gefokte merrie naar Amerika

Op de maandag afgesloten online veiling van Westfalen kwam een collectie van 47 veulens onder de hamer. Twee dressuurveulens werden veilingtopper: zowel Velvet (Viva Vitalis x St. Schufro) als So Cool (So Chique x Le Vivaldi) brachten 16.000 euro op. Het hengstveulen Velvet, een kleinzoonzoon van Vitalis, komt naar Nederland. Het door Marcel Roerdink uit Winterswijk gefokte merrieveulen So Cool, die aan moederskant het bloed van Vivaldi voert, gaat naar de Verenigde Staten.
Fantastic, afgeslagen de van 11.500 uit voor Lemony’s veulen bij veilingtoppers bracht Fiji. aan het Nicket hengstveulen van op: nog KWPN werd euro een meer 10.000 euro Dit moeder een een een Naast Duitsland. goedgekeurde uit koper de dan twee zoon
euro 8.500 en 8.000
x I) Romance Königin x uit voor kwam handen (For euro euro van Fine koper naar 8.000 (Der voor Die 8.500 Step Italië. Dance For gaat König merrieveulen in Feinrich) een Het Het hengstveulen Duitsland.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8V9znIfPJY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=o3p0i2JSmXg&t=11s
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.