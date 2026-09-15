Vivaldi-bloed in trek: Nederlander koopt duurste hengst, in NL gefokte merrie naar Amerika

Ellen Liem
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Vivaldi-bloed in trek: Nederlander koopt duurste hengst, in NL gefokte merrie naar Amerika featured image
Velvet (v. Viva Vitalis). Foto: Westfalen
Door Ellen Liem

Op de maandag afgesloten online veiling van Westfalen kwam een collectie van 47 veulens onder de hamer. Twee dressuurveulens werden veilingtopper: zowel Velvet (Viva Vitalis x St. Schufro) als So Cool (So Chique x Le Vivaldi) brachten 16.000 euro op. Het hengstveulen Velvet, een kleinzoonzoon van Vitalis, komt naar Nederland. Het door Marcel Roerdink uit Winterswijk gefokte merrieveulen So Cool, die aan moederskant het bloed van Vivaldi voert, gaat naar de Verenigde Staten.


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