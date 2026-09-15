Vivaldi-bloed in trek: Nederlander koopt duurste hengst, in NL gefokte merrie naar Amerika

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euro 8.500 en 8.000

x I) Romance Königin x uit voor kwam handen (For euro euro van Fine koper naar 8.000 (Der voor Die 8.500 Step Italië. Dance For gaat König merrieveulen in Feinrich) een Het Het hengstveulen Duitsland.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8V9znIfPJY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=o3p0i2JSmXg&t=11s

collectie Volledige

Bron: Horses.nl