Weer een topselectie jonge springpaarden van Paardenveilingonline.com

In hun eerste veiling dit jaar hebben ze opnieuw getalenteerde paarden geselecteerd. Allemaal gezond, eerlijk, veelbelovend en de meeste komen rechtstreeks van de fokker. In deze prachtige nieuwe collectie hebben ze jonge springpaarden geselecteerd waarvan de afstamming bestaat uit: Chacfly, Cornet Obolensky, Tangelo, Casall, Grandorado TN, Mylord Carthago & Brunetti Z.

De collectie staat al online en is hier te bekijken. Benieuwd naar de jonge paarden die dit keer geveild worden? Check dan snel Paardenveilingonline.com. Wacht niet te lang, want bieden kan tot zaterdag 28 januari vanaf 20.00 uur.

Uit deze gevarieerde collectie lichten we graag vijf talenten uit:

Toekomsttalent uit sterke Franse prestatiestam

Chacfly PS x Comme il faut | Pacha DXB

Deze getalenteerde Pacha DXB vertegenwoordigt een sterke Franse prestatiestam en is daarmee verwant aan een groot aantal internationale springpaarden. Haar moeder Cartier von der Held DXB combineert de topverervers Comme il faut en Argentinus, en is zelf een halfzus van meerdere 1,35m-springpaarden.

Brunetti Z gekoppeld aan bewezen Holsteiner stam 890

Brunetti Z x Van Gogh | Brunetti’s van Gogh RR Z

Vader Brunetti Z ging onder Angelique Rüsen voortvarend van start in de internationale sport totdat een ernstige blessure roet in het eten gooide. Als vererver timmert deze moderne Westfaalse hengst onverminderd hard aan de weg en hij is hier gekoppeld aan de bewezen Holsteiner stam 890 (Berlin, Casall, Elmshorn).

Gefokt uit halfzus van Wereldbekerspringpaard Camerino

Hym d’Isigny x Cormint | Herzblatt

Onder Eric Navet plaatste vader Hym d’Isigny zich in meerdere Grand Prixs en met zijn goede prestaties op internationaal 1,60m-niveau doet hij zijn sterke afkomst eer aan. Uit een beperkt aantal nakomelingen bracht hij onder meer al het topspringpaard Remake Lande van Sophie Dalm.

Volle zus van het 1,40m-paard Thousend Dollar

Tangelo vd Zuuthoeve x Carinue | Tangilla II Wi Ro Z

Deze beloftevolle Tangilla II Wi Ro Z is een volle zus van het internationaal 1,40m-geklasseerde springpaard Thousend Dollar van Aggelos Touloupis. Voor het vaderschap tekende de Grand Prix-hengst Tangelo van de Zuuthoeve, die zich heeft weten te onderscheiden in de fokkerij dankzij uitmuntende nakomelingen als Darry Lou, Tobago Z en Citizenguard Taalex.

Uitstekend verervende Chacfly PS en Diamant gecombineerd

Chacfly PS x Diamant de Semilly | Pacfly DXB

Na een uitzonderlijke verrichting is vader Chacfly PS nu op internationaal 1,45m-niveau geklasseerd. De interessante Chacco-Blue-zoon leverde al een heel stel beloftevolle jonge springpaarden, waaronder deze Pacfly DXB. Hij is de eerste nakomeling van de merrie Diamanthina DXB, die de uitzonderlijke Grand Prix sport- en fokhengst Diamant de Semilly combineert met de Oldenburgse stam 173.

Zelfde grootmoeder als Kaid du Ry en Morgane du Ry

Pegase van ‘Ruytershof x Le tot de Semilly | Pegato Wi Ro Z

De genetisch zeer interessante hengst Pegase van ’t Ruytershof springt onder Jeroen De Winter de pannen van het dak op internationaal 1.35m-niveau. Het grote vertrouwen van de fokkers in deze hengst wordt beloond door een groot aantal opvallende nakomelingen. Ook deze Pegato Wi Ro Z lijkt veel kwaliteiten te hebben meegekregen en is van moederszijde een halfbroer van het zevenjarige, internationaal 1.35m-geklasseerde springpaard Arretot Wi Ro Z (v. Arezzo VDL).

