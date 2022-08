Wereldkampioen Glamourdale levert veilingtopper: 71.000 euro voor merrieveulen

De KWPN-hengst Glamourdale, de kersverse wereldkampioen in de Grand Prix Spécial, gaf met amazone Charlotte Fry in Herning al zijn visitekaartje af. Daar kan nu nog een succes bij. Op de DWB veulenveiling op het toneel van het WK werd zijn dochter Gravity (mv. For Romance) de absolute veilingtopper. Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 71.000 euro.