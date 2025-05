Wie legt de parels van Youhorse.auction komende dagen vast?

Het bieden op de nieuwe en zeer interessante Youhorse.auction mei-collectie is van start gegaan. Geselecteerd zijn 87 paarden, twee pony’s en één embryo, waarbij variatie en hoge kwaliteit voorop staan.



De eerste reacties van klanten zijn veelbelovend. “We mochten al veel nieuwe geïnteresseerden verwelkomen en zagen terugkerende klanten die eerder met succes bij ons kochten. Sommigen willen er graag eentje bij, anderen verkochten hun vorige aankoop met winst en zijn nu op zoek naar een nieuw talent. Precies waarvoor we het doen”, vertelt Mario Everse.

De tienjarige Viva la Vida 42 (Vivant van de Heffinck x Chacco Blue) heeft 1.40m gesprongen.

“Het is mooi om te zien hoe ons platform telkens weer kopers en verkopers succesvol verbindt. Fokkers zijn blij dat hun paarden terechtkomen bij ruiters die ze verder opleiden richting de sport, wat hun stammen weer extra waarde en bekendheid geeft. En ook dit keer krijgen we weer veel referenties van tevreden klanten. Dat vertrouwen waarderen we enorm.”

De achtjarige Messilon PS (Messenger x Toulon) heeft internationale ervaring op 1.35m niveau.

Er zitten in deze collectie echte uitschieters zitten: Paarden met vermogen voor het grote werk en paarden die perfect passen bij amateurs of jeugdruiters. Voor fokkers zijn er merries die hun fokkerij in één klap 25 jaar vooruitbrengen. “Een betere investering is er nauwelijks.”

De vierjarige Pink Floyd Z (Pegase van ’t Ruytershof x Corland) is een paard om verliefd op te worden.

Twee veilingdagen voor optimaal overzicht:

Dinsdag 6 mei vanaf 20.30 uur

Woensdag 7 mei vanaf 20.30 uur

Afslag in groepjes van vijf



Tot het laatste moment zijn de paarden op afspraak te bezichtigen of uit te proberen.

Ga naar www.youhorse.auction voor meer informatie.