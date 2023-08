Wolvega International Yearling Sale: de kampioenen van morgen onder de hamer

Op zaterdag 26 augustus vindt de zevende editie plaats van de Wolvega International Yearling Sale. En qua aantal jaarlingen zetten ze een record neer. Er komen 98 paarden onder de hamer. De bezichtiging begint vanaf 13.00 uur op Victoria Park en de veiling zelf om 18.00 uur. De dag erna is de TCT Derby Day plus de Grand Prix Steven Bijkerk met ruim 200.000 euro prijzengeld!

Net als voorgaande jaren is er een heel divers aanbod. Van de 98 paarden zijn er 74 Nederlanders, 12 Zweden, 4 Duitsers, 2 Belgen, 2 Denen en 19 Fransen waarvan 15 met de dubbele nationaliteit. Er zijn 60 verschillende vaderpaarden present maar de producten van Explosive Matter en Muscle Mass zijn met elk vier stuks in de meerderheid. Ook opvallend is dat zowel de Elitloppet-winnaar Hohneck als Prix d’Amerique-winnaar Hooker Berry producten in de veiling hebben. Voor elke inbrenger is dat een droom want actueler kan niet. De trend dat het aandeel van de Nederlandse fokproducten steeds groter wordt op de veiling, zet zich door. Volgens John Bootsman is dat heel makkelijk te verklaren: “Dat is mede een gevolg van de Trotting Classics Tour met hoge fokpremies, die in tegenstelling tot de normale regeling altijd voor 100% terugvloeien naar de Nederlandse fokkers. De afgelopen jaren is er positief gereageerd op de komst van de TCT en dus laten fokkers hun producten steeds vaker Nederlands registreren. En dat zal ook weer een positieve invloed hebben op de potten van de Nederlandse klassiekers. Overall wordt het steeds interessanter om Nederlandse paarden te fokken én te kopen. Wie ik denk dat de salestopper gaat worden? Ik hoop #90 Matthews Boko want dat is volgens mij iets bijzonders.”

De kampioenen van morgen

Met Velten von Flevo, Lorens Flevo, Max Occagnes, Luciano Lobell en Metta Invicta zijn er al meerdere Derbywinnaars geveild in Wolvega en ook dit jaar zitten er weer enkele pareltjes tussen. De kwaliteit van de 98 jaarlingen is eigenlijk te groot om slechts enkele paarden uit te lichten, maar op de baan is de laatste tijd veel reclame gemaakt #12 Paris Z als halfzus van Jofferprijs-winnares Normaal, #22 Pomona Flevo als halfzus van seriewinnares Meghan Flevo, #24 Malo Renka als halfzus van Jace Renka (de eerste TF’er die een Nederlandse klassieker won), #34 Precious Boy AJ als halfbroer van Magic Boy AJ, #43 Mary Dynamiek als halfzus van de in Frankrijk winnende J’Aime Heuvelland, #66 Velten Stonehenge als halfzus van Velten Red Red Red, #78 Penny Schermer als volle zus van Lover Schermer, #85 Powergirl Flevo als halfzus van de geweldenaar Novato, #87 Pantani Renka als halfbroer van Newton Renka, #94 Pehoe Boko als halfzus van Nadia C Boko en #95 Purple Flevo als halfzus van Maverick.

Op de veilingwebsite (www.yearlingsale.nl) zijn YouTube filmpjes te zien van de jaarlingen.









Ook staan er producten op de veiling van een aantal onbewezen moeders die dankzij hun verrichtingen wel erg interessant zijn. Bijvoorbeeld #14 Pegasus Vrijthout als zoon van de klassieke Hertogin Fanatic, #39 Phineas T Boko als zoon van topmerrie Fame Boko, #64 Pathway Fortuna als dochter van Vincennes-winnares Freeway Fortuna, #65 Mister Parker als zoon van de in Frankrijk winnende First Things First, #74 Petrolwiets als zoon van de tonwinnares Unar Bi, #82 Mae Scott als dochter van de Franse tonwinnares Enchilada Face en #89 Pandora Rensuma als dochter van Merrie Derby-winnares Kodaira Rensuma. Maar er is nóg meer bewezen bloed op de markt uit moederlijnen die jaar in jaar uit goede producten afleveren.

In de eerste zes edities zijn er genoeg toppers voor een relatief klein bedrag afgeslagen. Bijvoorbeeld Keytothehill (€4.500), Kimberly’s Wish (€4.500), Kate Baldwin (€4.000), Gerben (€3.500), Luuk Schermer (€5.500), Pearl Vrijthout (€7.500) en Niagara River (€5.500). Het is voor een ieder de uitdaging om de koopjes er dit jaar weer uit te filteren. Alle beschikbare video’s komen online op www.yearlingsale.nl, het YouTube-kanaal YearlingSale Wolvega en op de Facebook-pagina Wolvega International Yearling Sale. De catalogus is online te downloaden en fysiek verkrijgbaar op Victoria Park.

Meer plekken in de zaal

In tegenstelling tot de vorige edities, zal de veilingzaal ruimer opgezet worden. Ralf Dekker: “Tot dusver waren we altijd veel ruimte kwijt voor het podium van veilingmeester Hans Sinnige en een plateau waarop de jaarlingen binnenkwamen. Maar met het oog op ruimte en veiligheid, blijven de jaarlingen nu op het stalterrein. Daar maken we een veilingring waarop een mobiele camera gericht zal zijn. En die beelden worden live uitgezonden in de zaal. Daar hebben we nu veel meer ruimte voor potentiële kopers, inbrengers en algemeen geïnteresseerden. Iedereen is welkom! Er zullen tijdens de veilingavond ook vrije tafels en stoelen beschikbaar zijn maar wil je een reservering maken, stuur dan een mail naar [email protected] met het aantal personen dat je wilt komen. Doe dat zo snel mogelijk vanwege de indeling van de zaal. Tussen de bezichtiging en de veiling zelf is er een buffet geregeld voor 30,- euro per persoon. Aanschuiven kan vanaf 16.30 uur. De kaarten daarvoor zijn te koop op de dag van de veiling bij de infobalie van Victoria Park. De veilingavond is ook online te volgen via de livestream van Victoria Park Wolvega maar bieden kan alleen vanuit de zaal.”

De veiling van de jaarlingen begint op zaterdagavond om 18:00 uur.





Bron: Draverfokkerij.nl