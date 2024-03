World Sport Horse Sales: 350.000 dollar voor Glennfiddich VDL x Wittinger VDL

Bij de tweede editie van de World Sport Horse Sales op het World Equestrian Center in Ocala, georganiseerd door Stal Hendrix, Redfield Farms en Andre Thieme, werden twee paarden verkocht voor meer dan 300.000 dollar. Veilingtopper was Monalisa H (Glennfiddich VDL x Wittinger VDL). Deze zevenjarige merrie werd afgeslagen voor 350.000 dollar.

De tweede zevenjarige die meer dan drie ton opbracht was Karlotta (Million Dollar x Calido I). Voor deze merrie liepen de biedingen op tot 320.000 dollar. De negenjarige ruin Bacardi (Corland x Kannan) wisselde voor 290.000 dollar van eigenaar.

Gemiddeld 269.000 dollar

De gemiddelde prijs van de in totaal veertien geveilde paarden kwam uit op 269.000 dollar en daarmee 100.000 dollar hoger dan vorig jaar. “De paarden die we in 2023 hebben verkocht doen het heel goed in de Verenigde Staten. Ik denk dat dit de kopers extra vertrouwen heeft gegeven om in de toekomst te investeren”, zegt medeorganisator Paul Hendrix.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl/Persbericht