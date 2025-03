World Sport Horse Sales: 350.000 dollar voor Magnificent

De achtjarige Idextro-zoon Magnificent was gisterenavond de veilingtopper op de World Sport Horse Sales, die gehouden werd in het World Equestrian Center in Ocala Florida. Magnificent werd verkocht voor 350.000 dollar. Er werden twaalf veilingpaarden verkocht met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 186.000 dollar. Alle paarden werden verkocht aan Amerikaanse kopers die afkomstig waren uit het hele land.

“Hoewel de veiling pas aan zijn derde editie toe is, hebben we al meerdere paarden van onze veiling die het bijzonder goed doen in de sport. Ik denk dat dat de reden is dat we meer interesse in de paarden hebben dan ooit tevoren”, zegt Paul Hendrix.

240.000 dollar

De zesjarige in Duitsland gefokte Cornevaro PS (Cornet to Win x Diarado’s Boy) werd verkocht voor 240.000 dollar. De zevenjarige Ermitage Kalone-nakomeling Sueno van ‘t Schawijke (mv. Landor S) ging voor dezelfde prijs onder de hamer.

Bron: persbericht