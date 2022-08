XXII. ESI Elite Foal Hybrid Auction – Een veulenfestival in Klein Roscharden

De collectie van de XXII. ESI Elite Veulenveiling was zeer gewild bij klanten over de hele wereld. De collectie inspireerde op het CSI Klein Roscharden met sportieve veulens uit uitmuntende moederlijnen. Met een zomerse sfeer en een goede sfeer veranderde de vrijdagavond in een groot veulenfestival.

Prijstopper werd Hans Albers Z v.Heartbreaker – Chacco Blue – Andiamo. Voor 33.000 euro kwam het indrukwekkende hengstveulen handen van kopers uit Süd-Oldenburg.

De tweede prijstopper was was Charlie v. Chacco-Blue – Carthago – Caletto II. Het veulen werd voor 32.000 euro verkocht aan een grote hengstenfokker uit Schleswig-Holstein.

Hengstenhouderij Klatte hoofdleverancier

De grootste leverancier van de veulens waren de hengsten van hengstenhouderij Klatte. Charthago Blue OLD leverde maar liefst 7 veulens. Met een totaal van 71.000 euro brachten zijn nakomelingen gemiddeld 10.150 euro op.

Armison, de eerste premie winnaar van de Oldenburgerse hengstenkeuring in 2019, bracht 4 indrukwekkende veulens die in totaal 45.000 euro opbrachten. Zijn nakomelingen behaalden gemiddeld 11.250 euro.

Het koperspubliek kwam niet alleen uit Duitsland: 14 van de 46 geveilde veulens gingen naar het buitenland: Nederland (4), Zwitserland (1), VS (2), Denemarken (1), Frankrijk (1), België ( 3), Polen (2). Driekwart van de veulens leverden10.000 euro of meer op. In totaal werd een omzet behaald van 587.000 euro, met gemiddelde prijs van 13.300 euro.