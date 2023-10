Youhorse.auction: 24.000 euro voor vierjarige Emerald

In het eerste deel van de veertigste editie van de Youhorse.auction werd de Emerald van 't Ruytershof-zoon Outsider met 24.000 euro de veilingtopper op maandagavond 2 oktober. Deze vierjarige zoon van de 1,55m Grand Prix-merrie Valine van Veecaten (v. Equador) is aangeschaft door Canadese kopers.

Carlo 545 (Casall x Quo Vados I) maakt voor 17.000 euro de oversteek naar Noord-Amerika. Hij is één van de vier paarden die naar de Verenigde Staten vertrekt.

Baloubet du Rouet-dochter blijft in Nederland

Europese kopers waren eveneens succesvol op de eerste veilingavond. Vier paarden zijn verkocht naar Duitsland, drie paarden reizen af naar Zwitserland en een gelijk aantal paarden valt in handen van Spaanse kopers. Het duurste veulen, T-Cubertha XH (Baloubet du Rouet x Caretano Z) blijft binnen de Nederlandse landsgrenzen. Dit merrieveulen uit de Nuberta-stam bracht 11.000 euro op.

Vaste klant

“We hebben een mooie eerste avond achter de rug, met fijne paarden voor goede prijzen. Er waren hier en daar ook zeker wat koopjes bij en die gaan hun nieuwe eigenaren heel erg blij maken. De tevredenheid over de Youhorse.auction-paarden komt iedere veiling naar voren door de terugkerende kopers. Zo gaat een vaste Amerikaanse klant opnieuw twee veilingpaarden aan zijn stal toevoegen.” Dit betroffen de vijfjarige Cassalitano (Casall x Quintero), die voor 20.000 euro is afgeslagen, en de vierjarige Chaccaro Blue (Chacoon Blue x Chepetto) die voor 15.000 euro is verkocht.

Nieuwe kans

“Vanavond, dinsdag, krijgen kopers opnieuw de kans om iets unieks te kopen”, vertelt Mario Everse enthousiast. “Vanavond lopen er weer zo’n veertig veilingitems af. Van embryo’s, veulens en fokmerries, tot jonge sportpaarden en ervaren cracks tot en met 1.45m niveau. Er zit zelfs een dressuurpaard en een KWPN-goedgekeurde hengst tussen. Er wordt inmiddels al flink geboden en ik kan iedereen aanraden een kijkje te nemen op de website; dit wil je niet missen.”

Bron: Persbericht