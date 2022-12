Youhorse.auction: 30.000 euro voor zevenjarige Douglas-merrie

Bij Youhorse.auction werd Dou Cati (Douglas x Couleur Rubin) de veilingtopper. Deze zevenjarige merrie, die vorige week nog twee proeven won in het 1,20 m. en 1,30 m., werd afgeslagen voor 30.000 euro. De veertig kavels tellende Christmas collectie mocht rekenen op interesse vanuit alle hoeken van de wereld. “Een passende afsluiter voor een succesvol veilingjaar”, aldus Mario Everse.

Mario Everse en Alan Waldman organiseerden met deze Christmas Auction hun dertigste Youhorse.auction. Een mijlpaal en daar zijn de twee heren maar wat blij mee. “We hebben het jaar goed mogen afsluiten met een mooie collectie. We hadden dit keer geen enorme uitschieters, maar wel een mooie gemiddelde prijs. Bovendien hebben weer veel paarden een nieuwe eigenaar gevonden en dat is het allerbelangrijkst”, vertelt Mario Everse.

Markt bepaalt

“We hebben in 2022 weer heel veel klanten mogen verwelkomen en veel echt goede paarden mogen verkopen. Het is leuk dat we ook het vertrouwen krijgen van betere fokkers die keer op keer hun paarden aanleveren. Soms is het moeilijk, want er zijn een hoop veilingen. De markt bepaalt en dat maakt veilen zo spannend. Gelukkig is iedereen enthousiast, dus we gaan met goede moed het nieuwe jaar in.”

Kerstinkopen

De zevenjarige Dou Cati (Douglas x Couleur Rubin) won vorige week nog twee proeven in het 1.20m en 1.30m. Canadese kopers herkenden haar potentie en plaatsten met 30.000 euro het winnende bod. Kopers uit de Verenigde Staten deden ook nog hun laatste kerstinkopen en bemachtigden maar liefst vijf paarden. Eén daarvan is Ti Amigo (For Pleasure x Power Light), de volle broer van Olympisch teamgoud winnares Flora de Mariposa. De driejarige voshengst bracht dankzij zijn losspringkwaliteiten 18.000 euro in het laatje.

De toepasselijk genaamde zesjarige Liberty (Grandorado TN x Cantos) viel voor 20.000 euro ook in Amerikaanse handen. In Australië viel de virtuele veilinghamer in de ochtenduren, maar dat vormde geen enkel probleem voor de kersverse eigenaren van de vijfjarige Eli’s Sister James (Epleaser van ’t Heike x Quality Touch Z).

Europa behoudt talent

De overige veilingpaarden blijven voornamelijk op Europees grondgebied. De van F One USA drachtige fokmerrie Geville (Diarado x Berlin) vertrekt naar Estland. De zevenjarige Kenzo Buitenrust (Dexter R x Lands River) mag voor 22.000 euro afdalen naar Italië, terwijl de vijfjarige Manfred (Messenger x Calvaro Z) voor 19.000 euro werd verkocht naar Duitsland. Kopers uit Zweden vielen voor het daar immer populaire bloed van Cardento, zij legden voor 22.000 euro Stadento (Stakkato Gold x Cardento) vast.

Nederlandse kopers

Natuurlijk blijven er ook enkele talenten behouden voor Nederland. De driejarige Utah (Uricas vd Kattenvennen x Casall ASK) deed de teller bij 26.000 euro stoppen en mag onder de Nederlandse vlag gaan uitkomen. Dit geldt ook voor één van de pony’s: Candy Créole (Calido-G x Cartusch) die 19.000 euro aantikte. De zevenjarige merrie heeft al veel ervaring op 1.10m niveau en werd afgelopen zondag nog kringkampioen, ongetwijfeld slechts het begin van een succesvolle carrière.

Jaarlingen

“Voor de eerste keer hebben we ook enkele jaarlingen geveild. Die leeftijd staat niet bekend als het verkoopmoment bij uitstek, maar ze zijn juist goed verkocht. Franse kopers hadden 18.000 euro over voor de Tabago-zoon Tabasco”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht