Youhorse.auction: 36.000 euro voor zesjarige Stakkato-zoon

Mario Everse en Alan Waldman kunnen wederom terugkijken op een geslaagde editie van Youhorse.auction. Misschien wel de meest diverse veiling tot nu toe en bovendien verdeeld over twee dagen. Mario Everse tipte voorafgaand aan de tweede veilingavond Qointreau van ’t Hoogeinde als veilingtopper en kreeg gelijk: de zesjarige Stakkato-zoon leverde 36.000 euro op.

Na de 35 veilingkavels op maandagavond, werd dinsdag 6 september een vergelijkbaar aantal afgeslagen. Mario Everse vertelt: “We hebben ook de tweede avond een goede veiling mogen beleven, met zelfs wat hogere prijzen. Het voornaamste doel is dat de veiling tot tevreden kopers en verkopers leidt en dat is twee dagen op rij gelukt.”

Ervaring betaalt zich uit

De zesjarige Qointreau van ’t Hoogeinde (Stakkato x Echo van ’t Spieveld) vormde met 36.000 euro het hoogtepunt van de veiling. De ruin heeft inmiddels al de nodige kilometers in de wedstrijdring afgelegd en komt daarnaast uit een bijzonder goed nest. Zijn grootmoeder is de volle zus van de goedgekeurde Grand Prix-hengst Erco van ’t Roosakker. “Het lag in de lijn der verwachting dat dit paard met zijn ervaring in de internationale sport en fantastische afstamming een mooi bedrag op zou brengen. Leuk detail is dat hij geen verre reis hoeft te maken. De kersverse eigenaar komt bij de verkoper uit de buurt!”, lacht Mario Everse.

De achtjarige Jeleonald van de Eijkhof (Calvaro x Vigaro) bracht 35.000 euro op en verhuist naar België. “Ook hieruit blijkt dat ervaring en een mooie afstamming zich vaak uitbetaalt”, vertelt Mario Everse.

Olympische stal

Zwitserland is na dinsdag enkele getalenteerde paarden rijker. Zowel de vierjarige El Campione Z (El Barone 111 Z x Nixon) als de even oude Nikita JB (I’m Special de Muze x Contender) mogen onder de Zwitserse vlag hun geluk gaan beproeven. Eén Zwitserse koper wist zelfs een dubbelslag te slaan en de vierjarige paarden Very Nice (Vesuv x Rhytmo) en Nightingale DMH (Vannan x Napels) voor respectievelijk 20.000 euro en 32.000 euro vast te leggen.

De driejarige Bianca (Casall x Cassini I) kon rekenen op interesse vanuit drie continenten. Zij reist voor 28.000 euro af naar Nieuw-Zeeland. Een Duitse koper verzekert zich met de vijfjarige Miola VHS (Herald 3 x Chin Chin) en de driejarige Nestor D’Alphi (Ice Man du Houssoit x Felix de Septon) van toekomstperspectief. Mario Everse licht een tipje van de sluier op: “Zij komen op de stal van een olympische ruiter die al eerder paarden in onze veiling kocht.”

Bron: persbericht Wendy Scholten