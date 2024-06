Youhorse.auction: 68 paarden onder de hamer

De 49e Youhorse.auction loopt dinsdagavond 4 juni af. Aan de animo gaat het niet liggen, er stroomden al veel enthousiaste reacties over deze collectie binnen. “Er is veel interesse getoond vanuit professionele ruiters die al eerder bij ons kochten, maar ook van nieuwe potentiële klanten”, vertelt Mario Everse.

De aansprekende resultaten van de Youhorse referenties wekken ook veel nieuwsgierigheid. Eenmaal op de website www.youhorse.auction, waar je de paarden kan zien, word je nog enthousiaster. “Youhorse.auction is al heel vaak een fantastisch startpunt gebleken. Het is mooi om te zien hoe goed de verkochte paarden het doen, maar ook dat er met winst doorverkocht wordt.”

Sterke collectie

“We zijn er trots op dat we weer zo’n sterke collectie bij elkaar gekregen hebben. Met veel goede sportpaarden en jonge beloftes voor de professionele ruiter, maar ook zeker voor de (betere) amateurs. Er zit bovendien heel vaak winst aan een Youhorse.auction paard. In zo’n grote collectie zitten ook altijd koopjes bij”, vertelt Mario Everse.

Kijk en vergelijk

Kijk en vergelijk de paarden! “Makkelijker kunnen we het je niet maken. Het scheelt in elk geval heel veel kilometers op de weg om zoveel paarden te kunnen zien. Je kan ze goed beoordelen op onze video’s, want we proberen zoveel mogelijk te laten zien. Mocht je het paard toch live willen bekijken, dan is dat mogelijk tot aan het tijdstip dat de veiling afloopt. Ze staan op verschillende locaties in Nederland.”

Bekijk de collectie op www.youhorse.auction

De vijfjarige, apart springende merrie Vigo’s Girl van ’t Prinsenveld Z (Vigo d’Arsouilles x Dollar du Murier) komt uit de halfzus van Hugo Gesmeray (1.60m GP). Foto: Youhorse