Youhorse.auction: 75.000 euro voor 3-jarige Priority van Bouchaute Z

De septemberveiling van Youhorse.auction bewees opnieuw zijn internationale aantrekkingskracht op dinsdag 2 september. De absolute glansrol van de avond was voor de driejarige hengst Priority van Bouchaute Z (Pegase van ’t Ruytershof x Querlybet Hero), die voor maar liefst 75.000 euro werd verkocht aan Spaanse kopers. De hengst was vooraf al een publieksfavoriet op social media en hij stelde de verwachtingen volledig waar met een spannende biedstrijd die over de hele wereld werd gevolgd.

“Dit is een topresultaat!” zegt Mario Everse, organisator van Youhorse.auction. “De collectie zat vol getalenteerde paarden en dat werd duidelijk beloond door de kopers. Het blijft bijzonder om te zien hoe vertrouwen van inzenders en kopers zich vertaalt naar zulke spectaculaire resultaten.”

Internationale belangstelling

Een koper uit het Midden-Oosten legde twee veelbelovende zesjarigen vast: Trouble in Paradise (Cabachon x El Salvador) en Ti Amo Zoetendaele (Marschal Fields 111 x Marius Claudius). De zesjarige merrie GK Lou (Colman x Quite Capitol) vertrekt naar Duitsland, terwijl de driejarige ruin Suresh JS (New Pleasure VDL x Come On) een carrière in Polen tegemoet gaat. De achtjarige ruin Rocco van de Keete (Don’t Touch Tiji Hero x Verdi) vond een nieuwe eigenaar in België. De vijfjarige merrie Corona de Res Nova Z (Chacfly PS x Toulon) blijft binnen de Nederlandse landsgrenzen.

In totaal verwelkomde Youhorse.auction kopers uit 22 verschillende landen. Frankrijk en Nederland waren de grootste afnemers met elk zeven aankopen, gevolgd door Spanje, Oostenrijk, Polen en Engeland met vier paarden per land.

7 oktober: mix van sport en fokkerij

De volgende veiling van Youhorse.auction vindt plaats op dinsdag 7 oktober. Deze editie biedt een gevarieerde collectie met sport én fokkerij. “In oktober veilen we naast gereden sportpaarden en veelbelovende vrijspringtalenten ook interessante veulens, embryo’s en fokmerries.

De video- en selectiedagen zijn gepland op maandag 15 en dinsdag 16 september. Wie een opvallend paard voor sport of fokkerij wil verkopen, kan zich nu inschrijven via www.youhorse.auction,” zegt Mario Everse.