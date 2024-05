Youhorse.auction geopend en sluit op maandag en dinsdag

De bekende online veiling Youhorse.auction, garant voor wereldwijde verkopen, is weer van start. Anders dan anders is dat de veiling sluit op maandag 6 én dinsdag 7 mei. De collectie op www.youhorse.auction telt meer dan tachtig paarden en pony’s.

Mario Everse en zijn team kijken uit naar de slotdagen. “Altijd spannend voor inzenders en kopers, maar we hebben er vertrouwen in dat er na afloop weer heel veel mensen gelukkig gaan zijn. De referenties liegen er ook niet om. We worden overladen met mooie resultaten en video’s van eerder geveilde paarden.”

De kracht van Youhorse.auction is dat alle veilingpaarden naar Stal Everse komen. “We durven te zeggen dat er geen online veiling is waar de paarden allemaal hetzelfde moeten doen. We laten dan ook zoveel mogelijk sprongen zien op onze website. Niet alleen maar die ene beste sprong, maar een opbouw van sprongen. Dat geeft iedereen de gelegenheid om ze zo goed mogelijk te kunnen beoordelen”, vertelt Mario Everse.

“Je ziet onze paarden draven en galopperen, van alle kanten springen en ook nog eens op een – voor de paarden – vreemd terrein, zodat we de karakters goed kunnen inschatten. Daarna worden ze beoordeeld door onze dierenartsen.”

Collectie

De collectie bestaat uit:

17 concourspaarden

55 vrijspringers

11 paarden die net zadelmak zijn maar al een lijntje springen

Enkele pony’s

En als klap op vuurpijl: een span Friezen om mee te mennen

Met nakomelingen van onder andere Sandro Boy, Leandro G, Tangelo van de Zuuthoeve, Nixon van’t Meulenhof, Dominator 2000 Z, Quidam de revel, Toulon, Diamant de Semily, Grandorado, Verdi, Pegase van het Ruytershof, Cicero Z en Highway TN is er weer volop keus.

Meer info: www.youhorse.auction

De driejarige AES-goedgekeurde hengst Eben JB Z (K.I. Taj Mahal x Orlando) heeft de looks en het springvermogen.

De zesjarige Clara (Casallco x Quipeggio) springt 1.25m parcoursen en valt op met haar kwaliteit en goede afdruk.