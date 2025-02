Youhorse.auction: Lente collectie nu online

Youhorse.auction presenteert met trots de allernieuwste selectie voor de online veiling van 4 en 5 maart. D”e lentekriebels zijn overal voelbaar. Uit een selectie van 125 paarden hebben onze experts 94 paarden (en één embryo) gekozen, gebaseerd op gezondheid, karakter en uitstraling”, vertelt Mario Everse.

Of je nu op zoek bent naar een jong, talentvol springpaard, een elegante dressuurpartner of een fokmerrie – er is voor ieder wat wils.

De 3-jarige Check the Power (Checkter x Vagabond) is een zeer opvallend, modern sportpaard met veel vermogen en een goed temperament.

De uitgebreide selectie bestaat uit:

20 talentvolle paarden die dit jaar twee jaar worden

3 tweejarige dressuurpaarden

1 embryo

7 fokmerries die dit jaar gedekt kunnen worden met jouw favoriete hengst

1 jaarling die al indrukwekkend veel aanleg toont

24 paarden die onder het zadel springen. Ze zijn net zadelmak maar al goed te beoordelen

26 paarden lossspringen

13 concourspaarden die direct meekunnen op concours

De 7-jarige Diamond’s Lady (Diamant de Semilly x Burggraaf) is een van de veilingpaarden met de “wow”-factor. Ze is gefokt uit de halfzus van Homer de Reve (1.55 m Grand Prix).

“Onze collectie bevat zowel exclusief gefokte paarden voor sport en fokkerij als rijdbare talenten die opvallen door hun mooie model, uitstekende gezondheid en aangename karakter.”



Daarbij zijn er enkele bijzondere jonge talenten vastgelegd, zoals Checkpoint Blue de Rock Z (Chacco Blue uit de moeder van Dominator 2000 Z) en de zevenjarige Diamond Lady (Diamant de Semilly).



Veiling & biedingsinformatie



Vanwege de grote collectie verloopt de veiling over twee dagen:

– Dinsdag 4 maart en woensdag 5 maart

– Bieden kan vanaf zaterdag 1 maart



De veilingpaarden zijn verspreid over Nederland en kunnen op afspraak bezichtigd worden tot het moment van afslaan.

Ga naar www.youhorse.auction om de collectie te bekijken