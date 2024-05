Youhorse Auction lenteveiling: 28.000 euro voor Grandorado-dochter

De tweedaagse lenteveiling van Youhorse.auction is goed van start gegaan. Gisteravond was een achtjarige dochter van de kersverse Nederlands Kampioen Grandorado TN N.O.P. de veilingtopper op de Youhorse Auction. Deze merrie Liseloes-Linn (mv. Astrello) mag voor 28.000 euro haar 1.30m ervaring gaan inzetten in de Verenigde Staten.

In totaal legden kopers uit veertien verschillende landen hun hand op een nieuw talent. Spanje en Duitsland waren met ieder vijf aankopen de koplopers op de eerste veilingavond, gevolgd door Nederland (4) en de Verenigde Staten (3).

17.000 euro voor Verdi-zoon

De vierjarige ruin Pantani PH (Verdi TN x Chellano Z) vertrekt voor 17.000 euro naar Spanje. De zesjarige ruin Nathan V (Matisse de Mariposa x Air Jordan Z) wordt voor 15.000 euro zijn stalgenoot in het zonnige zuiden. De zevenjarige merrie Diovanna Red Wine (Glasgow van ’t Merelsnest x Clarimo) werd voor eenzelfde bedrag verkocht naar Spanje.

Veiling verspreid over twee avonden

Een mooie aftrap voor organisator Mario Everse: ”We hebben dit keer zoveel fijne paarden kunnen selecteren dat we besloten de veiling over twee avonden te spreiden. De eigenaren brengen de paarden in om ze te verkopen en we zijn als organisatie dan ook heel blij als dat allemaal weer lukt. Maandagavond sloot de veiling voor de eerste 41 paarden en die werden weer goed ontvangen en er is naar tevredenheid verkocht. Dat is natuurlijk super!”

Vanavond, dinsdag 7 mei, volgt het tweede deel van de lentecollectie. Dan komen er 44 paarden onder de hamer.

Bron: Persbericht