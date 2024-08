Youhorse.auction: Sterke collectie met sportpaarden, fokmerries en veulens

Er kan geboden worden via www.youhorse.auction! De 51 e Youhorse.auction is geopend en er is een grote collectie met bijzonder interessante paarden. “Of je nu wat zoekt voor de fokkerij of voor de sport. We hebben ze allemaal, zelfs twee pony’s en twee dressuurpaarden”, vertelt Mario Everse namens Youhorse.auction.

De veulencollectie is zeer sterk. Er zijn bovendien aparte, drachtige fokmerries bij uit bewezen stammen waar een fokker al dertig jaar aangebouwd heeft. “Hoe mooi is het dat je kan starten met een bewezen merriestam. De kans op een goed sportpaard is hoger en je kan de fokproducten voor goede prijzen verkopen via een toekomstige veiling.”

Seastar (Zirocco Blue x E-Star) gaat in haar pedigree terug naar de Almé merrie Antje, die

ook aan de basis staat van 1.60m Grand Prix paarden als Toldine, Shinto en Carolus 47.

Belangrijk om te weten

Maandag 5 augustus loopt de fokkerijveiling af, op dinsdag 6 augustus zijn de sportpaarden aan de beurt. Er is alweer veel interesse getoond. “Dat is fijn, want heb hebben zo’n 100 paarden in totaal van veulen tot en met internationaal springpaard.”

Een aparte vijfjarige is Chac High (Chacfly PS x Comme il Faut), gefokt uit de volle zus van het 1.65m Grand Prix-paard Cuma 5 (deelnemer EK springen in Herning met Katharina Rhomberg ).

Kijken en uitproberen

De mensen die al paarden zijn gaan bezichtigen, waren zeer enthousiast. Het kijken of uitproberen is mogelijk tot dat de paarden geveild zijn. “We blijven ondertussen extra video’s aan de website toevoegen, zodat je een zo goed mogelijk beeld krijgt van de veilingpaarden.”

De vierjarige Tonka Pommex Z (Tobago x Kannan) is een kleindochter van Narcotique de Muze II (1.60m Grand Prix met Eric Lamaze). Een springpaard met kwaliteit.

Veilig

“Zoals je ondertussen al weet, kun je bij ons veilig kopen. We hebben je al een hoop werk bespaard. De paarden zijn op onze locaties beoordeeld op de aanleg, instelling en gezondheid en op video vastgelegd. In de teksten kun je lezen hoe ze zijn en uit welke bloedlijnen ze komen.”

Na registratie heb je toegang tot de veterinaire rapporten.

De driejarige Virgile van het Burkelhof (Zirocco Jr. x Diamant de Semilly) springt met veel afdruk en een zeer goede techniek.

